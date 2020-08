Shohei Ohtani sera dans la formation de départ dimanche après-midi pour les Angels de Los Angeles contre les Mariners de Seattle à Anaheim, en Californie, probablement en deuxième position dans l’ordre.

Ohtani a terminé deuxième trois fois la semaine dernière, y compris chacun des deux derniers matchs, un effort du manager Joe Maddon pour déclencher la batte d’Ohtani en le frappant devant Mike Trout. Il a frappé principalement n ° 5 dans l’ordre cette saison.

Ohtani avait une fiche de 0 pour 5 avec deux points produits samedi dans une bataille de 16-3 contre les Mariners, et dans l’ensemble cette saison, il n’a frappé que 0,178 / 0,272 / 0,386 avec cinq circuits et 18 points produits. Les anges aimeraient simplement qu’Ohtani retrouve la forme qu’il avait en 2018, lorsqu’il a remporté le prix de la recrue de l’année de la Ligue américaine après avoir atteint .285 avec 22 circuits et 61 points produits. Ou en 2019, quand il a frappé .286 avec 18 circuits et 62 points produits.

Ohtani avait également une fiche de 4-2 avec une MPM de 3,31 en 10 départs sur le monticule en 2018 avant qu’une blessure au coude n’entraîne une intervention chirurgicale de Tommy John. Il n’a pas du tout lancé en 2019, et cette année n’a fait que deux départs inefficaces avant d’être à nouveau arrêté en raison d’une tension à l’avant-bras.

Cette tension de l’avant-bras empêchera Ohtani, 26 ans, de jouer sur le terrain cette année, mais cela pourrait changer la saison prochaine. Une partie des luttes offensives d’Ohtani, estime Maddon, est le résultat de sa stagnation lorsque l’équipe est sur le terrain.

Ohtani, qui a disputé 62 matchs dans le champ extérieur tout en jouant dans la Ligue japonaise, s’est entraîné dans le champ extérieur et au premier but.

“Si vous êtes un jeune homme comme ça et que tout ce que vous allez faire est de balancer la batte, cela va devenir un peu ennuyeux”, a déclaré Maddon. «J’aimerais le voir se diversifier un peu. Je pense qu’en bougeant comme ça, en s’entraînant comme ça va vraiment les aider dans la surface du frappeur.

“Il n’a pas besoin de rester assis et de frapper. Il a besoin de bouger un peu, et vous pouvez voir à quel point il se déplace. Le ballon dans l’espace du terrain au centre droit, il court si parfaitement et facilement. C’est fascinant.”

Comme les Angels, les Mariners ont du mal à rester dans le tableau des séries éliminatoires, mais ils sont optimistes quant à l’avenir grâce à leurs jeunes joueurs talentueux, dont le défenseur central Kyle Lewis, le troisième frappeur du club. Lewis a obtenu un score de 0 pour 3 samedi contre les Angels et, bien qu’il n’ait pas été touché, a frappé sans encombre dans 11 de ses 13 derniers matchs, au cours desquels il a atteint 0,378 (17 pour 45). Dans l’ensemble, Lewis est parmi les leaders de la ligue pour la moyenne au bâton (.339), le pourcentage sur la base (.428) et les points marqués (27), et est l’un des principaux candidats pour remporter la recrue de l’année de la Ligue américaine.

“Ce qui me ressort plus que tout avec Kyle, c’est qu’il n’est pas satisfait”, a déclaré le manager des Mariners, Scott Servais. “Il vient tous les jours et a un plan et travaille sur des choses. Même à l’entraînement au bâton, certains gars se demandent à quoi ressemble leur BP ou à quelle distance ils le frappent. Il est très structuré et discipliné dans ce qu’il essaie. à faire. C’est une approche vraiment mature pour un jeune joueur. “

Griffin Canning (0-3, 4,88 MPM) devrait partir pour les Angels à la recherche de sa première victoire de la saison. Justin Dunn (2-1, 5,57 ERA) partira pour Seattle.

– Médias au niveau du champ