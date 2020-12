La Coupe Diego Maradona continue d’avancer avec Boca et River combattant dans l’un des groupes de la Phase Champion et Banfield comme seul chef de l’autre groupe. L’action continue également d’être à l’ordre du jour dans la phase de complément et aujourd’hui les arbitres qui rendront justice à la prochaine date se sont rencontrés.

Ce mardi, La Ligue de football professionnel AFA a nommé des arbitres pour les matchs correspondant à la date 3 qui aura Penel dans le duel entre Boca et Huracán et Espinoza pour la rencontre entre River et Arsenal. Ensuite, tous les arbitres désignés:

Dimanche 27 décembre

17.10 Défense et justice – Conseil d’administration

Arbitre: Leandro Rey Hilfer

Arbitre assistant 1: Alejo Castany

Arbitre assistant 2: Juan Manuel Vázquez

Quatrième officiel: Franco Morón

17.10 Course – Godoy Cruz

Arbitre: Nicolás Lamolina

Arbitre assistant 1: Diego Verlotta

Arbitre assistant 2: Hugo Páez

Quatrième officiel: Germán Delfino

19.20 Boca – Ouragan

Arbitre: Ariel Penel

Arbitre assistant 1: Ezequiel Brailovsky

Arbitre assistant 2: Diego Romero

Quatrième officiel: Diego Abal

21h30 Rivière – Arsenal

Arbitre: Fernando Espinoza

Arbitre assistant 1: Javier Uziga

Arbitre assistant 2: Marcelo Bistocco

Quatrième officiel: Ramiro López

Lundi 28 décembre

17.10 Vélez – Etudiants

Arbitre: Jorge Baliño

Arbitre assistant 1: Hernán Maidana

Arbitre assistant 2: Pablo Gualtieri

Quatrième officiel: Héctor Paletta

19.20 Argentins – Indépendant

Arbitre: Fernando Echenique

Arbitre assistant 1: Juan Pablo Belatti

Arbitre assistant 2: Iván Núñez

Quatrième officiel: Julio Barraza

21h30 Colon – Banfield

Arbitre: Néstor Pitana

Arbitre assistant 1: Facundo Rodríguez

Arbitre assistant 2: José Castelli

Quatrième arbitre: Maximiliano Macheroni

21h30 Gymnastique – Ateliers

Arbitre: Silvio Trucco

Arbitre assistant 1: Diego Bonfá

Arbitre assistant 2: Lucas Germanotta

Quatrième officiel: Hernán Mastrángelo

Mardi 29 décembre

17.10 Aldosivi – Rosario Central

Arbitre: Fernando Rapallini

Arbitre assistant 1: Maximiliano Del Yesso

Arbitre assistant 2: Miguel Savorani

Quatrième officiel: Fernando Marcos

19h20 Union – Lanús

Arbitre: Darío Herrera

Arbitre assistant 1: Pablo González

Arbitre assistant 2: Eduardo Lucero

Quatrième officiel: Diego Abal

19.20 Newell’s – Córdoba central

Arbitre: Mauro Vigliano

Arbitre assistant 1: Manuel Sánchez

Arbitre assistant 2: Sebastián Rainieri

Quatrième officiel: Nelson Sosa

21h30 Atlético Tucumán – San Lorenzo

Arbitre: Pablo Echavarría

Arbitre assistant 1: Gabriel Chade

Arbitre assistant 2: Julio Fernández

Quatrième officiel: Francisco Acosta