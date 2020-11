Cela fait longtemps que nous n’avons pas vu une image qui dans le passé était répétée avec une certaine fréquence. Leo Messi Il a ressenti une sensation désagréable sur le terrain lors du match de qualification pour la Coupe du Monde au Qatar contre le Paraguay: souffert de nausées au début d’une rencontre discrète entre les Catalans et l’Albiceleste.

Dans les minutes qui ont précédé le début du match, il était déjà mal à l’aise et avec des maux d’estomac. Quand le Paraguay n’avait pas encore quitté le centre, l’Argentin était déjà accroupi et souffrait de vomissements, dans une image que nous avons vue il y a des années avec beaucoup d’assiduité et que Messi expliquait il y a des années: «Je ne sais pas ce que c’est, j’ai fait des milliers d’études. Parfois, cela m’arrive avant le match. Je bâillonne, je finis presque par vomir et ça s’en va », dit-il.

Les nausées, le manque de fluidité dans le jeu et la dureté du Paraguay ont alourdi Messi, qui a pu jeter un chewing-gum du banc argentin pour tenter de calmer son inconfort. Les 10 n’ont pas pu remédier à l’égalité finale sur le tableau de bord, pas même après avoir marqué le but gagnant, qui a finalement été annulé par le VAR.

Sur certaines images capturées par les caméras, vous pouvez voir la colère de Messi contre l’arbitre après avoir annulé son but: Vous nous avez déjà baisés deux fois. C’est incroyable, embarrassant », A déclaré La Pulga à l’arbitre. Le VAR a annulé le but après avoir apprécié une faute de Nico González sur Ángel Romero au centre du terrain près d’une minute avant que Leo ne marque le but de la victoire. Une décision très contestée par Messi, qui a eu une journée à oublier au retour de ses arcades.