Les Asturies ont beaucoup à dire en Espagne

L’équipe espagnole de basket-ball affrontera Israël aujourd’hui (19h30) et la Roumanie lundi (19h30) dans deux nouveaux matches des fenêtres de qualification pour le Championnat d’Europe 2022. Duels dans lesquels les supporters asturiens continueront avec une attention particulière à certains des principaux acteurs. Et c’est que sur la piste seront Ferran Bassas, qui a passé trois saisons à défendre le maillot de basket Oviedo, et Francis Alonso, arrivé à Oviedo à la mi-saison la saison dernière, un mois avant la suspension du LEB Oro en raison de la pandémie COVID-19. 19. En outre, sur le banc, avec l’entraîneur national Sergio Scariolo, seront deux techniciens asturiens: Joaquín Prado d’Oviedo et Jorge Lorenzo d’Aviles. Tout un échantillon de la bonne santé dont jouit le sport du basket dans la région.

La présence de Bassas (Barcelone, 1992) en équipe nationale, dans laquelle ni les joueurs NBA ni ceux des équipes participant à l’Euroligue ne sont présents, était attendue, puisqu’il avait déjà été convoqué auparavant et, de plus, est performant à un niveau élevé à Joventut. Né à Badalona, ​​Bassas a donné à Oviedo Baloncesto le saut qualitatif dont il avait besoin pour entrer dans l’élite. Le meneur est arrivé dans l’équipe asturienne lors de la saison 2013-14, au cours de laquelle le club a fait ses débuts dans le LEB Oro, en provenance de la filiale de Joventut, El Prat, avec qui il avait joué dans le LEB Plata. Son premier rôle à Oviedo fut celui de remplaçant de Fran Cárdenas, l’une des stars de l’équipe, protagoniste dans la promotion de la saison précédente et l’un des meilleurs à sa place dans toute la catégorie.

La saison suivante, Cárdenas a fait le saut vers l’ACB et Bassas est devenu le gardien de point de départ pour Oviedo Baloncesto, un statut qu’il a maintenu lors de sa troisième et dernière saison à Pumarín, au cours de laquelle il a récolté en moyenne 10 points et 6,5 passes décisives par match, chiffres que Ils lui ont servi pour faire le saut tant attendu à l’ACB dans les rangs d’Iberostar Tenerife. Son évolution depuis lors a été énorme et en ce moment, il est l’un des meilleurs à son poste dans toute la Ligue. Concentré à Valence avec l’Espagne, Bassas se souvient de son passage dans le petit Pumarín: “C’était génial, je m’en souviens avec beaucoup d’affection et je garde de très bons amis de mes trois ans là-bas, ce fut une grande étape dans ma carrière”, explique-t-il. C’était aussi un moment important personnellement: “C’était ma première expérience loin de chez moi et cela signifiait aussi un saut de catégorie”. Tout cela lui a permis de «beaucoup s’améliorer pour pouvoir faire le saut vers l’ACB plus tard».

L’histoire de Francis Alonso est quelque peu différente de celle de Bassas. L’homme de Malaga a été l’une des grandes surprises de l’appel de Sergio Scariolo et répond à un début de saison spectaculaire par le garde Unicaja. Un joueur qui a déjà beaucoup donné à parler lors de son passage au basket universitaire aux États-Unis et qui a ensuite signé pour Unicaja, qui à son tour l’a cédé à Fuenlabrada, de l’ACB, où il a eu le malheur de débuter avec une blessure. Une fois rétabli, il avait à peine quelques minutes et à mi-chemin de la saison dernière, il a signé pour Oviedo Basketball. Tout cela s’est passé en février dernier, un mois avant la pandémie. Il n’a eu le temps de jouer que trois matchs, mais il a laissé un souvenir indélébile. Dans le dernier, la victoire 88-70 sur la Corogne, il a marqué 31 points. L’Andalou a remarqué l’affection des fans de Carbayona: “J’ai de très bons souvenirs du club, d’Oviedo, de toute la ville, de tous les fans, c’était une très belle expérience, je suis venu d’une étape très dure et ils m’ont donné la vie.” Pour cette raison, il reste, avant tout, “avec l’affection du peuple, c’est ce qui continue de me venir”, dit-il de Valence.

Avec eux, deux personnalités importantes des bancs espagnols: Joaquín Prado et Jorge Lorenzo, deux des hommes de Scariolo dans l’équipe nationale. “Nous nous sentons très respectés et très soutenus par l’entraîneur”, explique Prado, pour qui l’évolution du basket dans la région est incontestable: “Le sentiment de croissance en termes de compétitions, joueurs, entraîneurs, arbitres est très important.” Une croissance qu’il espère “se reflétera dans le niveau du basket asturien dans les années à venir”. Lorenzo, pour sa part, souligne qu’aux Asturies “ils travaillent bien avec les équipes des catégories inférieures”. Quant aux grands joueurs qui ont passé, il se souvient de Luis Scola dans Gijón Basket pour conclure qu ‘”il y a toujours eu des joueurs qui se sont beaucoup améliorés pendant leur séjour dans les Asturies”.