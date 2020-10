Norelia, avec le ballon contre Larsen, à la Liberbank Oviedo Baloncesto-Breogán a joué à Pumarín. | Miki Lopez

Les clubs asturiens fédérés qui s’affrontent dans une ligue nationale pourront quitter les Asturies pour jouer leurs matchs et leurs rivaux pourront également venir jouer dans la région. La Direction générale des sports l’a clarifié hier dans un communiqué dans lequel elle répond aux doutes que ces derniers jours de nombreux clubs ont été attaqués lors de l’organisation de leurs voyages. Le document envoyé aux entités sportives précise également dans quelles conditions les vestiaires et douches des installations sportives peuvent être utilisés, ainsi que la documentation qu’ils doivent présenter pour quitter les Asturies et se déplacer au-delà de minuit si requis par le Voyage.

Des doutes ont commencé à attaquer les clubs lorsqu’il a été assuré que seul le sport professionnel était exempté des restrictions. Et est-ce que le Conseil supérieur des sports (CSD) ne considère que les deux premières catégories de sports professionnels de football et les ligues de basket-ball ACB et de handball Asobal. Le reste, bien que pratiqué par des personnes qui en vivent, n’est pas considéré comme un sport professionnel.

Ce n’était pas non plus très clair ce que pouvaient faire les athlètes qui ont dû se déplacer dans les trois grands centres de population de la région, Gijón, Oviedo et Avilés, qui sont isolés du reste des Asturies. Maintenant, on sait que «si vous avez une licence pour la modalité sportive correspondante en vigueur et que la Fédération a un protocole pour la prévention du covid-19 pour l’entraînement et les compétitions approuvé par la Direction générale des sports ou un protocole approuvé par la Fédération espagnole correspondant “Oui, vous pouvez partir ou entrer depuis une autre partie de la région. Les athlètes «titulaires d’une licence sportive scolaire» peuvent également le faire.

Un autre des doutes qui a assailli tous ces clubs concernait l’utilisation des installations, car il est difficile de recevoir une équipe de loin des Asturies et de les empêcher de prendre une douche après le match. Deportes répond qu’ils pourront se doucher, mais sous certaines conditions: «Les douches peuvent être utilisées si elles sont individuelles et qu’il y a un système de renouvellement d’air dans cet espace. L’utilisation d’un masque est également obligatoire », ajoutent-ils. Concernant l’utilisation des vestiaires de l’installation sportive en question: “Ils peuvent être utilisés si cinq mètres carrés sont garantis pour chaque personne et qu’il y a un système de renouvellement d’air dans cet espace.”

Enfin, la Principauté a souhaité clarifier des aspects tels que l’utilisation de masques lors de la pratique sportive: «L’utilisation du masque a été établie comme obligatoire dans les entraînements (pas les compétitions) de toutes les disciplines sportives fédérées, à condition que la distance ne puisse être garantie. de sécurité”. La seule exception concerne les «exercices de haute intensité».

Le dernier point de ce document clarifie également la possibilité de disputer des matchs amicaux: “Les moins de 16 ans peuvent s’entraîner, mais pas participer à des compétitions officielles ou amicales”. Les autres peuvent le faire “dans les conditions approuvées dans les protocoles de leur modalité sportive”. Quelques protocoles qui doivent être approuvés par la Direction Générale des Sports.