Les incorporations ont un impact direct sur le plafond salarial, à la mode ces jours-ci après l’avoir annoncé à la Ligue. Et de nombreux clubs regardent en arrière et évaluent s’ils rapportent autant d’entrées et de sorties aux footballeurs. Oviedo a recruté 43 joueurs au cours des quatre dernières saisons, soit une moyenne de onze par an. Sporting a recruté 38 footballeurs, dix par an. Cependant, les clubs asturiens font toujours partie des secondes équipes qui fréquentent le moins le marché. Cette saison, le Sporting est le dernier à signer, avec deux, et Oviedo cinquième dans la queue, avec huit. Il y a deux saisons, la tendance était similaire: l’avant-dernier Sporting et Oviedo seulement deux places, quatrième en retrait. La tendance a légèrement changé au cours de la saison 2018-2019: les bleus étaient à nouveau le quatrième de la queue et les rojiblancos le septième. Et la même chose dans la saison des retrouvailles, 2017-2018, avec Oviedo septième partant en bas et Sporting juste une place derrière.

Des chiffres similaires, même si chaque club a eu ses circonstances. Les suivantes. Dernier des transferts, troisième du classement. Cela n’a rien à voir avec une devise populaire de Gijon inventée par Ceares: “dernier en argent, d’abord en cœur”, mais cela résume la réalité du Sporting dans une saison où il a su se réinventer et se battre pour la zone de promotion sans tourner fou sur le marché. Toutes les équipes de la catégorie ont signé plus que les rojiblancos, qui enregistrent les seuls nouveaux visages de Cumic et Saúl García. La base de la saison dernière et le cinquième de l’école de La Asunción ont fait le changement et redonné espoir.

Depuis la montée en puissance du Sporting de los guajes, il n’y avait pas eu de début aussi prometteur. Il a été le club sportif de plus d’une douzaine d’incorporations au cours des deux premières saisons de son retour en deuxième. Celui qui a le plus de mouvements, celui de 2017-18, la première de Miguel Torrecilla dans la direction sportive, a enregistré quinze renforts résumés aux noms suivants: Barba, Xandao, Guitián, Álex Pérez, Quintero, Calavera, Bergantiños, Hernán Santana, Álex López, Rubén García, Jony, Michael Santos, Scepovic, Nano Mesa et Neftalje. Une année au cours de laquelle il fait du sport, avec Baraja remplaçant Paco Herrera sur le banc, a brillé avec un dernier retour qui a laissé l’équipe quatrième, en promotion de promotion, éliminée lors du premier centre des barrages par Valladolid. La saison suivante, 2018-19, le Sporting a de nouveau fait un changement important dans le vestiaire avec jusqu’à treize incorporations: Peybernes, Noblejas, Geraldes, Molinero, Cofie, André Sousa, Lod, Aitor García, Blackman, Ivi López, Álvaro Jiménez , Djurdjevic et Álex Alegría.

L’équipe, à cette occasion, a joué dans une saison décevante au cours de laquelle elle n’a pas réussi à entrer dans le top six et a également dû relever à nouveau son entraîneur, José Alberto prenant la place de Rubén Baraja. Les rojiblancos ont terminé neuvième, sept points derrière la sixième. En 2019-2020, Sporting a abandonné pour la première fois sur les dix ajouts depuis son retour à Segunda, avec les huit signatures suivantes: Unai Medina, Damián Pérez, Murilo, Manu García, Borja López, Javi Fuego, Valiente et Álvaro Vázquez. L’équipe était également moins sportive, avec un nouvel entraîneur remplaçant, Djukic remplaçant José Alberto, et une finale sans douleur ni gloire marquée par la pandémie et la défaite dans le derby. Les gens de Gijón étaient treizième, sept points derrière le sixième classé, ce qui donnait la porte de pouvoir se battre au moins pour la promotion.

À Oviedo, les changements constants de scénario dans la politique sportive sont une constante depuis le retour au football professionnel. Cette année, le pari du club est sur la jeunesse. Le marché cherchait des joueurs affamés et la signature des carats était l’attaquant Blanco Leschuk. Jusqu’à présent, Oviedo s’est relevé après un mauvais départ, compte trois victoires de suite et occupe sa meilleure position, 12e, en dix-sept mois. Avec le recul, en parlant de politique sportive, on observe une instabilité. En six ans, le club bleu a eu quatre directeurs sportifs. Chacun a appliqué son style et le sentiment qui demeure est qu’Oviedo improvise année après année. Vous avez vécu au jour le jour. L’étape Carmelo del Pozo (2013-2016) s’est distinguée en donnant la priorité aux contrats courts. Le club a fait valoir que des liens de deux ans ou plus pourraient hypothéquer l’entité.

A cette époque, le groupe Carso soutenait déjà Oviedo, mais la dette était encore très présente. Cette politique sportive a été pratiquement supprimée lors de la première saison d’Oviedo en deuxième division et a commencé à rompre avec l’arrivée, fin 2016, d’Ángel Martín González, actuel directeur sportif de Getafe. Sous ses ordres, Oviedo a recruté 15 joueurs lors de la saison 2016-2017, un record à ce jour. De plus, il n’y avait plus de problèmes pour signer un contrat à long terme. La saison 2017-2018, la première au cours de laquelle Oviedo et Sporting ont coïncidé après la relégation des Gijoneses, le club bleu s’est démarqué par ses signatures internationales. Anquela a fait ses débuts sur le banc et n’avait presque aucune influence sur la planification sportive. Sur quatorze footballeurs, neuf venaient de ligues étrangères. Les incorporations étaient les suivantes: Carlos Hernández, Forlín, Mossa, Folch, Aarón, Cotugno, Yeboah, Mariga, Fabbrini, Hidi, Valentini, Owusu, Pucho et Olmes. Oviedo a terminé septième cette saison, à égalité de points avec les places de barrage, mais expulsé de la promotion pour la moyenne des buts. C’est l’année suivante, 2018-2019, que le changement de politique sportive est devenu plus notable pour faire un pas de plus vers la promotion.

Anquela avait plus de pouvoir de décision cette fois. Oviedo a lié Joselu et lui a signé un contrat de quatre ans. À ce jour, il reste le plus long de l’étape du Grupo Carso au club bleu. Le joueur de Huelva a quitté le club après un an et demi et dix buts. La liste complète des signatures cette saison était la suivante: Joselu, Carlos Martínez, Tejera, Boateng, Ibrahima, Alanís, Champagne, Javi Muñoz, Javi Hernández, Bárcenas et Omar Ramos. Oviedo a terminé huitième cette saison, à cinq points des barrages. La saison 2019-2020, la pire pour Oviedo depuis la promotion, indiquait un changement radical par rapport aux dernières années. La carrière s’est consolidée avant les signatures du premier été avec Michu à la barre. Oviedo n’a signé que cinq joueurs, le nombre le plus bas à ce jour.

Cependant, le mauvais début de saison qui a mené Egea en tête, puis qui a suivi avec les départs de Joaquín del Olmo et Michu, a modifié tous les plans. Francesc Arnau a atterri en décembre et a signé cinq autres footballeurs. Au total, le cours s’est clôturé par dix dédicaces, et a mis fin à la permanence dans la catégorie après plusieurs mois de danse sur la corniche. Les ajouts étaient: Nieto, Rodri, Grippo, Coris, Arribas, Javi Fernández, Sangalli, Luismi, Ortuño et Lunin. Dans le cours actuel, Oviedo a clôturé huit incorporations. En l’absence du marché d’hiver, une possibilité pour le club puisqu’il n’a pas épuisé la limite salariale, Oviedo est en avance sur le parcours avec moins d’incorporations. La tendance de cette campagne au moment de la signature était la jeunesse et les transferts. Seuls deux joueurs sur huit parmi ceux qui sont arrivés cet été appartiennent à Oviedo: Femenías et Aburjania. Les autres – Mujica, Cedric, Brazao, Nahuel, Leschuk et Edgar – sont prêtés. Dans l’entité, avec Arnau aux commandes de la direction sportive et Ziganda à la tête du banc, on ne parle pas de promotion, mais l’objectif est de pouvoir être à la hauteur en fin de saison.