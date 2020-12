Ils ont connu de première main les conséquences du covid-19, mais ils ont pris le temps de quitter leur dévouement pendant quelques heures pour se consacrer à ce qui les satisfait le plus: le sport de compétition. «Pour un 2021 avec santé et sport», coïncident-ils en pointant lors du rendez-vous.

2020 est une année que vous n’oublierez pas Adrian Gonzalez, 37 ans d’Oviedo. Il travaille comme infirmier à l’USI de HUCA depuis 10 ans et il n’avait jamais vécu ce que j’ai vécu cette année. Il en a encore plus sur les bancs et il n’avait pas obtenu un succès comme celui du parcours actuel: revenir troisième sur l’historique Titanic. Même si j’avais déjà savouré le succès avec la Madalena de Morcín, cette année est différente: «C’est spécial à cause de tout ce que j’ai vécu. Et parce que les choses semblent bien aller pour nous dans la catégorie ».

“J’ai vu des cas à l’USI de parents en raison d’infections d’enfants, je suis donc prudent. Parce que ces cas sont réels”

Adrián González – entraîneur et infirmier du Titanic

Les souvenirs de cette année affluent vers sa tête. Patients sérieux, systèmes tactiques, infections, buts … Une expérience qui marque, avec le covid comme protagoniste. «J’ai vu des cas à l’USI de parents en raison d’infections d’enfants, je suis donc prudent. Parce que ces cas sont réels. La situation finit par être épuisante mais c’est plus facile en équipe », indique-t-il, avant une défense ouverte du vaccin:« Je serai le premier à le mettre si nécessaire. Avec patience et prudence, les choses s’amélioreront ».

Il est difficile de trouver un athlète, homme ou femme, avec le palmarès qu’il chérit Sara Gonzalez Lolo, 28 ans de Gijón, capitaine du Telecable Gijón en roller hockey, quatre fois champion d’Europe, trois en Ligue et quatre autres en Coupe, ainsi qu’international avec l’équipe espagnole. Et quand elle enlève ses patins, Sara met sa blouse médicale, une carrière qui est terminée, même si elle doit encore faire la spécialité, quelque chose qu’elle laisse pour plus tard, choisissant de continuer sa carrière sportive.

Hors des sentiers battus en ce moment, il se consacre à «faire des examens médicaux». “Je n’ai pas décidé de faire la spécialité car ma vie sportive bat son plein et je veux continuer un peu avec cette facette de ma vie, j’espère faire la spécialité de Médecine dans les années à venir.” De plus, il aimerait “ne pas avoir à abandonner ni le sport ni la médecine”. Et, bien qu’il n’ait pas eu à traiter étroitement avec le coronavirus, il reconnaît être fier de sa profession: «Je suis très fier de la profession et de tout ce qu’ils ont fait pour la société, pour ce qu’ils continuent de faire et pour tout. ce qu’ils doivent malheureusement faire ».

L’athlétisme est l’une des spécialités les plus touchées par la crise. L’annulation des compétitions a modifié les plans des athlètes, qui aspirent à un retour à la normale. À Vanessa Suarez Elle lui vient à deux reprises: en tant qu’athlète de cross et semi-marathon, et en tant qu’organisatrice de la course populaire HUCA, qui dans ses deux modalités a rassemblé 3000 participants lors de l’édition de l’année dernière. Elle est la créatrice, avec deux collègues, d’une carrière qui vise à «promouvoir des habitudes saines».

“Cette année, nous n’avons pas été en mesure de le célébrer, mais je suis convaincu que cela peut être fait en 2021, si nous pouvons être plus proches de la normale”, dit-il. Vanessa est médecin ORL à HUCA et athlète pendant son temps libre. Après s’être remis d’une blessure au tendon d’Achille en se préparant pour le marathon de Séville dans le but de passer en dessous de 3 heures, il doit maintenant attendre de nouveaux défis.

“Vous devez garder à l’esprit que nous faisons environ sept quarts de travail par mois et que l’entraînement quand c’est à votre tour de garder le surplomb est difficile. La clé est de s’adapter: à vos besoins et à votre condition physique”

Claudia Junquera – Athlète de 1500 et ORL

Partager avec Vanessa sports et scénario professionnel Claudia junquera, un athlète spécialisé en 1500 et né à Gijón. Claudia est également résidente en traumatologie de troisième année à HUCA. La cohérence est essentielle pour pouvoir allier travail et passion: «La première année a été plus difficile, en raison de la nouveauté. Gardez à l’esprit que nous faisons environ sept montres par mois et qu’il est difficile de s’entraîner quand c’est votre tour de garder le surplomb. Ce n’est pas la même chose que lorsque vous êtes reposé. La clé est de s’adapter: à vos besoins et à votre condition physique ».

Claudia a commencé avec l’athlétisme à l’âge de 11 ans et après avoir fait la sienne avec la croix et essayé 3000 obstacles, elle a trouvé sa place dans le 1500, pour beaucoup de reine. «Les 3 000 obstacles étaient si durs pour moi que les 1 500 me semblaient plus faciles», dit-il en riant. De la salle de traumatologie, le covid l’a croisé de près, mais sans influence directe: “Nous n’avons eu aucun cas, nous n’avons pas eu à intuber qui que ce soit, mais vous voyez ce qui se passe à l’hôpital et ça fait peur.”

Carmen Fernández et Pañu, dans le parc San Francisco Irma Collín

Avant la pandémie, Carmen FernandezL’ancienne capitaine du Real Oviedo Femenino, 22 ans, a dû prendre la décision de quitter le football pour ses études de médecine. Il est actuellement en sixième et a joué un rôle pendant la pandémie en faisant un peu de tout. «J’étais à Oviedo depuis l’âge de 15 ans, mais je n’ai plus donné ma vie avec mes pratiques professionnelles et tout», dit-il. Maintenant, il essaie de tuer le virus du sport en jouant dans une équipe de paddle-tennis, bien que la vraie bataille ait été à HUCA, où il a dû faire un peu de tout: J’ai dû vivre de près toute la pandémie et j’ai essayé d’aider autant que je pouvais. Nous avons dû apprendre rapidement pour bien le faire », ajoute-t-il.

Quant au sport, il avoue qu’il lui manque beaucoup: “Il me semble qu’il manque quelque chose”. Et concernant les restrictions dans le sport, il assure qu’il est possible de le pratiquer en toute sécurité mais prévient qu’il est important d’avoir des préférences claires: “L’essentiel est d’éviter la contagion, de savoir que l’on a une vie à l’extérieur et de prendre des précautions extrêmes.” D’autant plus que, comme ce fut son cas dans le football, presque personne ne vit du sport et doit faire une autre activité en dehors du terrain.

Paula Jimenez, «Pañu», Capitaine sportif, 21 ans, est infirmière auxiliaire et travaille à HUCA depuis septembre. Quand il est arrivé, la première chose qu’ils l’ont exhorté à quitter l’hôpital a été la peur: «Dès le premier jour, ils m’ont dit qu’il n’y avait pas de moitié, j’ai dû subir de nombreux tests et un confinement que j’ai déjà dû faire, j’essaie d’être le plus court possible loin de chez moi, je me consacre essentiellement à la formation, aller à l’hôpital et rentrer à la maison ». Il reconnaît également que le football est une bonne aide pour «échapper à la pandémie», mais avertit toujours que ce que nous devons faire est d’être vigilant: «Ce ne sont pas seulement nos vies, ce sont les vies des autres».

Concernant le sport, il considère que «cela peut être fait», même s’il existe certaines restrictions qu’il considère «normales». Pour elle tout ce temps, c’était «une maîtrise»: «Comment agir au milieu d’une pandémie est quelque chose que l’on étudie, mais ensuite on ne met pas en pratique et dans notre cas on l’a vécu».

Les 8 toilettes, dans le parc de San Francisco. Irma Collin

Celui de Hugo Sanchez, originaire de Riaño (Langreo), c’est l’un des cas les plus curieux en termes d’athlètes qui ces derniers jours ont eu un contact plus étroit avec le covid. Dans votre cas, par téléphone. En plus d’agir comme un arrière gauche pour le Titanic de Laviana, Hugo est un militaire. Et il faisait partie de ceux qui ont dû jouer le rôle de traqueur lorsque la deuxième vague a commencé. «C’était mon tour lors du premier quart de travail, au cours duquel l’armée a lancé un câble et tout était assez nouveau», dit-il. «Au début, il n’y avait presque pas de cas; puis on a commencé à voir plus », ajoute-t-il. Les traqueurs ont d’abord reçu une formation en ligne avec des connaissances de base, «et des directives sur la façon de traiter les gens». Ils étaient divisés en trois équipes: «La première semaine, j’étais le matin, du lundi au dimanche. Le second, l’après-midi. Et le troisième, du repos ». Le siège de Cabo Noval, à Noreña, a été adapté pour l’occasion.

“Pour le moment, en raison du covid, je n’ai pas eu de problèmes mais je connais d’autres joueurs de ces catégories qui ont dû le quitter par peur d’éventuelles infections”

Hugo Sánchez – joueur du Titanic et militaire, était un traqueur

Après cette expérience, quelque chose de différent dans le monde militaire, Hugo se déploie maintenant pour continuer à jouer au football, sa passion. “Pour le moment, en raison du covid, je n’ai pas eu de problèmes mais je connais d’autres joueurs de ces catégories qui ont dû le quitter par peur d’éventuelles infections”, explique le footballeur.

C’est le cas de Carlos Alberto Sánchez Norniella, pour mettre de côté le sport à cause du covid, Charly. Pivot de l’Unión Financiera Base Oviedo handball ces dernières années, qui cette saison s’est écartée de sa propre initiative. “C’était une décision difficile, mais bien pensée”, déclare l’Espagnol. Charly est canterano du club bleu et infirmier de salle d’opération dans un étage de soins intensifs de l’hôpital Jove à Gijón. Les risques de l’entraînement et de la compétition sans masque l’ont amené à prendre un congé sabbatique.

«Je pense que ce sera la saison de promotion. Et je ne veux pas le rater. “

Charly – Pivot de la base de handball de l’Union financière Oviedo

Même si, annonce-t-il, ce n’est qu’une parenthèse: «J’espère que si la situation s’améliore avec le vaccin, je pourrai à nouveau concourir. J’en ai déjà discuté avec le club, j’espère pouvoir revenir en mars parce que ça me manque », explique-t-il, et souligne une raison impérieuse d’essayer de revenir cette année:« Je pense que ce sera la saison de promotion. Et je ne veux pas le rater ».

La combinaison de handball est telle que cette saison il a fait une feinte pour revenir. Il a participé à quelques séances d’entraînement, mais le positif d’un rival lors d’un match amical à Zarautz lui a fait rejeter l’option de revenir. Son aspect santé l’a aidé à prendre la décision.