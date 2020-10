Oaxaca.

– Oax Sport Management confirme sa participation avec les coureurs d’Oaxaca pour l’Ultra Trail Oso Negro® 2021 qui aura lieu à Santiago, Nuevo León, le 16 janvier.

La course propose cinq distances différentes allant de 21 à 100 km. Tous les itinéraires font partie du classement ITRA® (International Trail Running Association). Les itinéraires partiront de la ville magique de Santiago, traverseront les montagnes de Nuevo León et retourneront dans la zone urbaine de Santiago.

De nombreux experts ont classé cet événement de trail running comme l’un des meilleurs au Mexique et en Amérique latine. L’Ultra-Trail Oso Negro® 100 km est la seule course au Mexique qui se qualifie pour les 100 miles de Western States, Californie, USA.

«Nous sommes ravis de commencer la saison 2021 avec un grand événement comme l’Ultra Trail Oso Negro®. Nos athlètes se sont bien préparés pendant la quarantaine tout en restant en sécurité et isolés. Nous participerons à différentes distances pour nous assurer que chaque coureur participe à la course appropriée en fonction de sa préparation », a déclaré Eddi Pérez Silva, directeur sportif d’Oax Sport Management.

Les athlètes Oax Sport qui participeront à cette compétition sont:

• Fausto Gallardo Cruz de San Agustín Etla, à 100 km.

• Juan Carlos Castañeda d’Oaxaca de Juárez, à 70 km.

• Rosalino Meneses López de La Raya Zimatlán, à 21 km.

«Cette année, ma formation a été faible en raison des restrictions de quarantaine, mais je suis restée active en respectant les instructions d’isolement. Nous sommes à moins de trois mois et mon objectif est de courir les 100 km en temps de qualification pour aller aux 100 miles des États de l’Ouest en 2022 », a déclaré Fausto Gallardo Cruz, athlète d’Oax Sport.

En plus de son travail dans la gestion et le soutien d’événements, Oax Sport Management est fier de sponsoriser les athlètes, en leur fournissant l’inscription à la course, l’hébergement, les vols et le transport terrestre.

Les athlètes ont été sélectionnés pour se préparer et se qualifier dans les 100 milles de Leadville au Colorado et les 100 milles des États de l’Ouest en Californie.

Le directeur sportif d’Oax Sport Management et deux membres du personnel accompagneront les athlètes pour les soutenir pendant le transfert et l’événement. L’équipe partira pour Monterrey le 14 janvier.

Oax Sport Management est une agence sportive basée à Oaxaca, au Mexique, composée de professionnels de différentes spécialités réunis pour fournir des services de qualité aux athlètes et équipes locales. L’agence collabore avec les athlètes pour guider leur carrière sportive, en leur fournissant du mentorat, de la formation, des consultations commerciales et des services de gestion complets.