L’année 2020 restera dans les mémoires comme l’un des plus gris de l’histoire du monde en raison de la pandémie de coronavirus. Dans le monde du sport, cela a également été tragique en raison de la perte de grands athlètes avant et pendant le développement du virus qui a changé l’apparence et la vie de l’humanité ces derniers mois. Depuis Kobe Bryant à Diego Armando Maradona, en passant pour Goyo Benito ou Lorenzo Sanz.

Kobe Bryant

La mort de Kobe Bryant a été l’une des plus austères de ce 2020. Même sans être conscient des terribles conséquences du coronavirus, fin janvier l’année a commencé à virer au noir. Le tragique accident d’hélicoptère a coûté la vie au quintuple champion de la NBA à l’âge de 41 ans. Ce n’était pas la seule vie perdue cet après-midi-là, sa fille Gianna Maria, âgée de 13 ans seulement, est également décédée dans l’accident. Sept autres personnes ont péri au cours de ce voyage fatidique.

Diego Armando Maradona

Diego Armando Maradona a dit au revoir à la vie à 60 ans. Le cœur de Pelusa a cessé de battre le 25 novembre à San Andrés (Buenas Aires) dans une situation et des conditions qui font toujours rage plus d’un mois après sa mort. Peu de temps après son opération pour un hématome cérébral, Maradona a vécu ses derniers jours dans une maison qu’ils se préparaient à se remettre de l’opération, bien que deux semaines plus tard, l’une des légendes du football les plus importantes ait dit au revoir, qui pour beaucoup sera le meilleur joueur du monde. Histoire.

Goyo Benito

Goyo Benito est l’une des légendes du Real Madrid. Il a joué 420 matchs vêtus de blanc pendant 13 ans qu’il a défendu le bouclier. En avril dernier, il est décédé à 73 ans après une longue maladie. Dans son record, six ligues et cinq Coupes d’Espagne brillent. Il est également, avec Pirri, le seul footballeur à avoir le lauréat du club merengue, la plus haute distinction de l’entité.

Joaquin Peiro

Joaquín Peiró était un autre des hommes du football espagnol qui a quitté le monde en 2020 à 84 ans et après avoir laissé de l’affection dans chaque club qu’il a défendu en tant que joueur ou entraîneur. Actif sur le terrain, son parcours brille à l’Atlético de Madrid et son passage en Italie où il a joué pour des équipes telles que l’Inter Milan, la Roma et Turin. C’est devenu international avec l’Espagne. En tant qu’entraîneur, il a laissé des souvenirs imbattables à Málaga avec l’obtention de son seul titre international, l’Intertoto, et avec les quarts de finale de l’UEFA, qui, à l’époque, étaient la seule réalisation européenne pour le club Kakhol lavan.

Paolo Rossi

Paolo Rossi, autre étape importante du football italien pour son rôle dans la Coupe du monde 1982 avec l’équipe Azzurra, championne d’Espagne, est décédé à l’âge de 64 ans des suites d’un cancer du poumon qui a remporté la bataille. Il a marqué plus de 100 buts au cours de sa carrière en tant qu’attaquant pour les cinq clubs qu’il a défendus, dont la Juventus et Milan.

Radomir Antic

En avril, à la suite d’une longue et grave maladie, le Serbe Radomir Antic, une légende des bancs en espagnol, est décédé en raison de ses étapes dans trois grands matchs tels que l’Atlético de Madrid, le Real Madrid et le Fútbol Club Barcelona. Avec les colchoneros, il a réalisé le doublé en 96 en réalisant la Ligue et la Copa del Rey, entrant dans les annales du club. Saragosse, Oviedo et Celta de Vigo l’avaient également sur le banc.

Michael Robinson

Une autre triste nouvelle de 2020 a été la mort du charismatique Michael Robinson. L’ancien attaquant d’équipes comme Liverpool, Osasuna ou Manchester City nous a quittés en avril 2020 après son combat contre le cancer depuis 2018. Contrairement à beaucoup, il a quitté le football pour la télévision après sa retraite, devenant l’un des visages les plus affables Canal + et finalement Movistar. Ses commentaires sur le football sont dans la tête de nombreux téléspectateurs.

Lorenzo Sanz

Celui qui était président du Real Madrid entre 1995 et 2000 est décédé en mars à l’âge de 76 ans des suites du coronavirus. Il est entré à l’unité de soins intensifs dans un état grave et après plusieurs jours de combats, il est décédé des suites du virus. Sous son mandat, les Blancs ont remporté les septième et huitième Coupes d’Europe, deux titres aussi célébrés que brillants par un président charismatique.