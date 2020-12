Alejandro Cruz et Carlos García

Reporter et correspondant

Journal La Jornada

Mardi 8 décembre 2020, p. a14

La chef du gouvernement de Mexico, Claudia Sheinbaum Pardo, a déclaré que la possibilité de mener une opération à l’occasion du match final du tournoi des gardiens 2020 entre Pumas et León est en cours d’analyse, pour laquelle elle a lancé un appel aux fans du capital de ne pas se rendre au stade Ciudad Universitaria et de rester à la maison.

Lors d’une visioconférence, il a expliqué que le but est d’éviter les foules comme celle qui s’est produite dimanche, lorsque des centaines de supporters des Pumas étaient stationnés à proximité du stade olympique pour exprimer leur soutien aux joueurs.

Il a déclaré que cette question avait été abordée hier dans le cabinet de sécurité du gouvernement de la capitale, raison pour laquelle une opération est en cours d’analyse jeudi, lorsque la première étape de la finale aura lieu à Mexico.

Nous allons l’examiner, nous allons faire une proposition pour voir ce que nous pouvons faire et informer la population et demander aux fans de Pumas, alors célébrons de chez nous cette fois.

Interrogée sur la possibilité d’une célébration massive dans le cas où l’équipe universitaire remporterait l’accès final et de clôture à des monuments tels que l’ange de l’indépendance, elle a répondu: Nous verrons, nous verrons comment c’est et dans quelles conditions, et a insisté sur son appel à la prudence en cas de pandémie et à rester à la maison.

À son tour, le gouverneur de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, a exhorté les fans de León à ne pas célébrer en raison du risque de propagation du coronavirus.

Demander aux fans beaucoup de responsabilités parce que nous sommes au milieu d’une pandémie, a demandé le président.

Il a reconnu que nous voulons tous célébrer les triomphes de notre équipe, cependant, nous devons être prudents, nous devons mettre la santé et la vie des autres au-dessus du thème de la célébration du football.

Dans l’état de Guanajuato, les infections et les décès dus au Covid-19 ont augmenté, il y a même un risque que le feu passe de l’orange au rouge. Jusqu’à présent, il y a 68 000 46 cas confirmés et 4 000 470 décès.