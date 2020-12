Jorge, qui joue habituellement au centre, a avancé sa position au centre du terrain. Une étrange expérience qui ne s’est pas trop bien terminée: les Llanerenses ont subi leur deuxième défaite du parcours, un quatre à zéro retentissant contre Mosconia.

Alejandro a été loin du but pendant deux semaines, avec des problèmes de bras, mais les blessés ont ouvert un écart dans le onze. Bien sûr, central. «Mercredi, après le match de Pola de Lena, deux coéquipiers n’ont pas pu terminer le match. Entre ça et les pertes que nous avons déjà eues, vendredi l’entraîneur m’a dit qu’il pensait me mettre en défense. Et c’est finalement arrivé », explique le gardien de Gijón.

Il avoue être sorti sur le terrain avec des doutes, “bien que ravi de jouer et de contribuer à l’équipe”. Dans ses premières minutes en tant que joueur de champ, il a constamment demandé à Pantiga, Enol et à son frère Jorge s’il était bien placé. Il a demandé des conseils pour mieux performer dans la démarcation: «J’ai essayé de les suivre strictement. Je me suis retrouvé assez bien emballé, avec Pantiga à droite, Luis Enrique à gauche … J’ai essayé de sortir très concentré pour ne pas commettre d’erreurs décisives ».

La punition était grande. En seulement un quart d’heure, Llanera avait déjà concédé deux buts, et en une demi-heure, ils concédaient le troisième. Hormis le bon niveau que son rival a montré, les éléments n’ont pas aidé non plus.

“Nous avions tellement de vent de face qu’une fois que notre gardien a servi le but et que le ballon est allé directement dans un coin, nous pouvions à peine passer au milieu du terrain” explique le joueur de Gijón, qui la saison dernière était également le protagoniste lorsqu’il a marqué un but sur le terrain de Tuilla, lorsqu’il a volé un corner après le rejet du gardien.

Alejandro est convaincu qu’il s’agit d’une anecdote et qu’il n’aura pas à revenir sur le terrain sans gants. “Hier (pour dimanche) plus de personnes étaient portées disparues, mais pour le dimanche suivant il n’y a pas de problème, d’autres vont récupérer et j’espère marquer un but cette semaine”, précise-t-il.

“Chacun à son rôle”

Son frère Jorge n’était pas amusé par la situation. «S’ils me l’avaient dit avant, je ne l’aurais pas cru, mais je n’étais pas ravi. C’était une situation très difficile. Des gens manquaient et l’entraîneur a pris cette décision, et va à la messe, avec lui à mort, mais j’espère que cela ne se répétera pas. Et la fête n’a pas du tout aidé. Nous avons tous très mal joué et nous n’avons pas perdu car Jandro était un joueur. De plus, il y avait beaucoup de vent. Ils ont essayé de passer l’après-midi le moins mal possible », souligne le défenseur central.

Les jumeaux soutiennent que la défaite, malgré son caractère encombrant, ne ternit pas la bonne trajectoire de l’équipe. Les victimes et l’impact du virus provoquent des situations indésirables, mais «nous ne nous plaignons pas; si cela arrive dans First … dans Third, nous sommes tous pareils », dit Jorge.