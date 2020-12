Mery Perelló Il ne prodigue pas trop sur les médias, c’est pourquoi lorsqu’il donne à une interview des détails sur sa vie quotidienne et son mariage avec Rafael Nadal qui jusqu’à présent n’étaient pas connus. L’épouse de la joueuse de tennis se concentre désormais sur son travail à la tête du Fondation charité, avec laquelle, à travers le sport, ils aident les enfants et les jeunes dans le but de mettre fin aux inégalités. Un métier qui a changé sa vie encore plus que de passer par l’autel avec son copain depuis l’adolescence.

A propos de tout cela, Mery Perelló a été sincère dans une interview très personnelle accordée au magazine ‘Vanity Fair’ dans laquelle elle a abordé des sujets de toutes sortes et dans des rires dissipant un doute répandu dans toute l’Espagne. Comment aimez-vous être appelé? J’ai plusieurs noms. Je m’appelle María Francisca, mais les gens autour de moi me disent Mery. La première fois, ils m’ont appelé Xisca était dans la presse. Personne ne m’appelle ainsi et c’est avec qui je me sens le moins identifié. QIl est clair qu’il aime ce qu’il fait … et aussi le tennis: «J’ai étudié l’administration et la gestion d’entreprise, et d’une certaine manière c’est ce que je fais, mais pas en entreprise, mais d’une fondation. Encore mieux! J’ai toujours aimé jouer au tennis, même si je ne suis pas particulièrement doué… Bien sûr, je m’amuse beaucoup quand je joue ».

Mery se penche sur le sujet de la Fondation Rafa Nadal, qui concentre ses efforts aujourd’hui: «Nous sommes une fondation dirigée par des personnes de l’environnement le plus proche et auxquelles Rafa a le plus confiance, et nous avons la responsabilité de nous assurer que la fondation respecte les mission pour laquelle il a été créé: remédier au manque d’égalité des chances à travers nos projets, en Espagne et en Inde. Pour cela, nous utilisons le sport comme un outil pour transmettre des valeurs et des apprentissages ».

«J’ai rejoint la fondation il y a sept ans, d’abord en tant que chef de projet et plus récemment en tant que directeur. Je suis en charge de définir et superviser l’exécution du plan stratégique, des relations avec les différents bailleurs de fonds et collaborateurs, de la réalisation d’initiatives et de nouveaux projets. De plus, je dirige l’équipe de direction, composée de quatre personnes », ajoute l’épouse de Rafa Nadal.

L’Inde comme plaque tournante

Les débuts étaient aux mains de la Fondation Vicente Ferrer en Inde: «Nous avons clairement vu que grâce au tennis, nous pouvions apporter beaucoup à cet égard. Ensemble, nous avons décidé de créer une école dans laquelle le tennis était un outil d’intégration sociale, de genre et de caste, et où l’éducation jouait un rôle tout aussi important. Et c’était il y a 10 ans! Il est impressionnant de voir comment cette école a changé la vie de tant de garçons et de filles à Anantapur, l’une des régions les plus pauvres de l’Inde.

«Je voyage en Inde au moins une fois par an et j’ai de nombreuses expériences. Heureusement, ils sont presque toujours positifs. Je me souviens très bien de l’impact que cela a eu sur moi la première fois que j’étais à Anantapur. Vivre une réalité si différente de la nôtre et voir quelles sont les attentes et les priorités dans la vie est un sentiment difficile à expliquer. J’ai été choqué de voir à quel point les enfants du projet valorisent les vêtements et les chaussures que nous leur donnons. Ils le gardent chez eux comme s’ils étaient un vrai trésor », explique Mery Perelló.

L’épouse de Rafa Nadal reconnaît que ce travail a changé sa vie: «Ce qui a changé ma vie, c’est de faire partie du quotidien de la fondation. Être capable de connaître de première main des réalités aussi diverses et de faire partie de leur chemin d’amélioration Cela m’apporte de nombreuses contributions, tant sur le plan professionnel que personnel. Je suis reconnaissant.