La partie la plus intense de l’affrontement entre les Yankees et les Rays de mardi est survenue après le lancement final.

Avec deux retraits et les bases vides dans la neuvième manche, en hausse de 5 à 3, New York plus proche Aroldis Chapman a tiré une balle rapide de 101 mph à la tête du frappeur de pincement de Tampa Bay Mike Brosseau. Brosseau a esquivé le terrain par pouces; le receveur Kyle Higashioka esquiva, lui aussi, alors qu’il volait vers le filet de sécurité.

Les arbitres ont averti les deux équipes. (Avec deux retraits et personne dans le premier, le partant des Yankees Masahiro Tanaka avait frappé le joueur de troisième but des Rays Joey Wendle, qui a ri d’un air dérisoire alors qu’il trottait vers le premier. À 95,1 mi / h, c’était le terrain le plus dur lancé par Tanaka toute la nuit.) Kevin Cash est sorti en trombe de la pirogue et s’est plaint amèrement au chef d’équipe Chad Fairchild: Si vous pensez que c’était assez intentionnel pour nous avertir, vous devriez le jeter hors du jeu. Fairchild laissa Cash déclamer, puis l’expulsa. Finalement, le jeu a repris et Chapman a retiré Brosseau pour terminer le match, puis l’a regardé vers le bas. Les deux équipes se sont répandues sur le terrain et ont tourné autour jusqu’à ce que les arbitres les séparent.

Par la suite, Brosseau a déclaré: «S’il y avait une intention derrière cela, et qu’ils voulaient envoyer un autre message [after hitting Wendle], Je suppose qu’ils ont fait valoir leur point de vue.

Les espèces ne faisaient pas de trafic d’hypothèses. Il a insisté auprès des journalistes sur le fait que la présentation avait été utile. «C’est un mauvais jugement, un mauvais encadrement, c’est juste un mauvais enseignement», dit-il. Il a ajouté: «J’ai une sacrée écurie pleine de gars qui jettent 98 milles à l’heure.»

Le directeur de New York, Aaron Boone, a répondu, par l’intermédiaire des journalistes: «Ce sont des commentaires assez effrayants. Je ne pense pas du tout que ce soit vrai. Mais je ne vais pas y entrer tout de suite.

Chapman, par l’intermédiaire d’un porte-parole des Yankees, a refusé de se rendre disponible aux médias.

Ces équipes se sont beaucoup classées au fil des ans. Les Yankees ont grommelé sur la stratégie des Rays de lancer le joueur de premier but DJ LeMahieu à l’intérieur; les Rayons ont grogné en retour. Les terrains de balle vides n’ont fait qu’exacerber leur aversion, car chaque équipe peut entendre les reproches de l’autre. “Nous avons un peu d’histoire de gazouillis et de certaines choses qui se sont passées entre les lignes blanches”, a déclaré dimanche le défenseur du centre de Tampa Bay Kevin Kiermaier aux journalistes, avant le début de la série. “Je ne pense pas qu’ils soient les plus grands fans de nous, et vice versa.”

Après le match de mardi, il s’est fait l’écho: «Nous ne les aimons pas», a-t-il déclaré. «Ils ne nous aiment pas.»

Les Rays sont actuellement premiers de l’AL Est, 3 matchs et demi de plus que les Yankees, deuxième. Les équipes s’affrontent pour la dernière fois cette saison régulière mercredi. S’ils se rencontrent à nouveau, ce sera dans l’ALCS.

Coups rapides

• Nous sommes six mois dans une pandémie mondiale qui a bouleversé la vie telle que nous la connaissions. Les Marlins sont en mesure de participer aux séries éliminatoires. Il y a un an, la deuxième phrase aurait semblé plus improbable que la première. Mardi, Miami a battu les Blue Jays 3-2 pour passer à 16-15 et rester à égalité avec les Phillies pour la deuxième place dans la NL East.

• Reds DH Matt Davidson a commencé le match de mardi en tant que frappeur désigné et l’a terminé en tant que lanceur. (Cincinnati a perdu contre les cardinaux 16–2.) Il est allé 0–4 avec une marche et a accordé deux points en deux manches. Ce n’était que la 12e fois dans l’histoire qu’un joueur passait du temps à ces deux positions dans le même match – et incroyablement, la dernière fois est survenue il y a trois jours, lorsque Tim Lopes des Mariners est allé 1 à 4 et a accordé deux points en une manche. dans une défaite de 16–3 contre les anges.

• Les Giants ont battu les Rocheuses 23-5 mardi. Le voltigeur gauche Alex Dickerson est allé 5-6 avec trois circuits, deux doubles et une marche; le joueur de deuxième but Donovan Solano est allé 4-6 avec deux doubles; et l’arrêt-court Brandon Crawford est allé 3–6 avec un double. Chacun a conduit en six courses. Selon Stats Perform, ils sont devenus le premier trio de coéquipiers à avoir au moins six RBI chacun dans le même match depuis que le RBI est devenu une statistique officielle 1920.