Il n’y avait pas beaucoup de production viable des Bengals ou des Browns dans les défaites respectives de la semaine 1 des équipes, alors espérons que les défenses médiocres des deux équipes réveilleront les infractions pour des statistiques plus agréables. Les propriétaires de fantaisie se demandent sans aucun doute s’il faut démarrer Odell Beckham Jr., Kareem Hunt, un Jarvis Landry blessé et Tyler Boyd, entre autres, et Vinnie Iyer de SN est là pour aider avec la première partie de la programmation start ’em, sit’ em conseils pour la semaine 2.

Les choses débutent à Cleveland à 20 h 20 HE sur NFL Network. Nous aurons un mot officiel sur l’état de blessure de Landry vers 18 h 50 HE. Nous mettrons à jour notre article sur les blessures de Landry avec des nouvelles tout au long de la journée, alors vérifiez-y pour les dernières. Tous les autres joueurs offensifs clés sont en bonne santé et devraient jouer. Maintenant, découvrons ceux qui devraient faire partie de vos alignements fantastiques.

Bengals: qui commencer ou s’asseoir dans le football fantastique jeudi soir

Début: RB Joe Mixon

Mixon a été tenu en échec par la défense de course soudainement améliorée des Chargers (19 courses, 69 verges) et Giovani Bernard a également obtenu plus de points que prévu dans le jeu de passes. Mixon a également perdu un échappé dans le match.

La défense contre la course des Browns était putride la saison dernière, mais elle a eu un effort décent à se vendre contre les Ravens. Mixon compte en moyenne 20 courses pour 101 verges au cours de sa courte carrière contre Cleveland, nous pouvons donc nous attendre à ce que le volume soit là avec le script de jeu restant raisonnable. Mixon devrait bien rebondir et trouver également la zone de fin.

Début: WR AJ Green

Considérant qu’il affrontait les demi de coin durs et avisés des Chargers, Green avait l’air en bonne santé et en bonne santé après avoir raté toute la saison dernière. Les Browns sont à nouveau en bas de Greedy Williams (épaule) au cornerback et ont eu des problèmes avec Hollywood Brown la semaine dernière. Green a possédé les Browns dans le passé, mais il n’a pas joué contre eux depuis trois ans. Il passera une bonne nuit de réception avec des objectifs stables.

Début: WR Tyler Boyd

Les Browns avaient également l’air mal dans la machine à sous lors de la semaine 1, permettant un touché à Willie Snead. Boyd a rencontré Desmond King et n’a pas pu se libérer assez pour un après-midi d’ouverture tranquille, mais il a été enfermé avec son QB recrue au camp d’entraînement. Il devrait également avoir des objectifs sains, les résultats étant quelque chose comme six attrapés sur 80 mètres.

Début: QB Joe Burrow

Burrow a fait de son mieux pour s’accrocher contre une défense contre la passe des Chargers, en commençant par une pression intense à l’avant. Il avait l’air impressionnant de courir avec 46 verges et un touché, mais le choix n ° 1 au classement général n’a pas atteint 200 verges par la passe à ses débuts. Il fait face à une défense plus faible et affaiblie, ce qui devrait conduire à plus d’efficacité, et Mixon, Green et Boyd l’aideront à y parvenir avec de meilleurs matchs. Burrow ne devrait pas être obligé de faire des alignements dans les ligues à 10 et 12 équipes, mais il réussira bien dans les formats à deux QB / superflex et est un streamer viable dans les ligues plus profondes.

Assis: TE CJ Uzomah

Uzomah a fait un travail décent contre les Chargers, complétant Green et Boyd plus que n’importe quel extra large. Mais même si les Browns ont été gravement brûlés par Mark Andrews, Uzomah ne ressemble en rien à Andrews. Vous pouvez trouver de meilleures fins de streaming serrées au début de la saison.

Assis: défense des Bengals / équipes spéciales

Ils avaient quelques sacs de Tyrod Taylor, mais ils n’ont pas le pilier Geno Atkins à l’avant pour un deuxième match consécutif. La protection contre la passe des Browns était meilleure dans le match d’ouverture, et leur jeu de course devrait battre pour empêcher les Bengal de faire de gros jeux sur le QB.

Assis: K Randy Bullock

Nous nous couvrons toujours les yeux et les oreilles après que Bullock se soit retrouvé boiteux avec des douleurs aux mollets et ait raté cet essai de panier gagnant lors de la semaine 1

Browns: qui commencer ou s’asseoir dans le football fantastique jeudi soir

Début: RB Nick Chubb

Les propriétaires de Chubb ont commencé à paniquer, sans aucun doute, quand ils ont vu qu’il n’était pas le principal porteur du ballon ou le défenseur contre les Ravens. Il a tiré le meilleur parti de ses 10 touches, se précipitant pour 60 verges, mais il n’a pas du tout travaillé dans le jeu de passes une fois que les Browns ont pris du retard. Le talent n’est pas le problème, cependant – c’est simplement du coaching et du script de jeu. Chubb fera correspondre Mixon avec une solide nuit de course et trouvera également la zone des buts.

Début: RB Kareem Hunt

Hunt a réalisé 13 courses pour 72 verges au cours de la semaine 1 pour mener les Browns, tout juste après avoir obtenu une prolongation de contrat coûteuse. Il a également eu quatre attrapés pour neuf verges. Il est sans doute à la hauteur d’un RB2 dans les ligues PPR et d’un jeu flexible cohérent dans les ligues standard. Les Browns ne seront pas en mode de vérification des pistes ici, mais Hunt devrait se mélanger bien derrière Chubb et a l’air de voler en solo en attrapant des passes hors du champ arrière également. Les Bengals ont eu des problèmes avec Austin Ekeler et Joshua Kelley lors de la semaine 1, ce qui est de bon augure pour le duo dynamique des Browns.

Début: WR Jarvis Landry

Landry (hanche) devrait jouer après avoir attrapé cinq passes pour 61 verges sur six cibles lors de la semaine 1. La bonne nouvelle est que son quart-arrière a toujours de bons yeux pour lui. Le match dans la machine à sous avec Mackensie Alexander est difficile, mais Landry peut offrir une belle nuit PPR avec un étage élevé mais un plafond limité.

Début: WR Odell Beckham Jr.

Beckham était de nouveau en pleine santé dans le premier match, mais il n’a eu que trois attrapés pour 22 verges. Il a eu 10 cibles dans le match, mais a fait face à une couverture vétéran de Marlon Humphrey et Marcus Peters. Les Bengals, avec Trae Waynes, ont William Jackson et Darius Phillips à l’extérieur. S’il obtient le même type de volume, Beckham devrait avoir un solide jeu de rebond avec un avantage plus élevé que Landry.

Assis: QB Baker Mayfield

L’éventail des résultats est large pour Mayfield dans ce jeu. Il pourrait facilement avoir un autre clunker, même contre un ennemi de division moindre à domicile. Les Browns seront également plus axés sur la course pour essayer de gagner avec ce qui devrait être un scénario de jeu semi-positif. Il y a une chance qu’il puisse avoir un gros match, mais ce faible pourcentage de la récompense ne vaut pas le risque avec autant de meilleures options dans la semaine 2.

Assis: TE Austin Hooper

David Njoku (genou) a eu une grosse semaine 1, seulement pour se blesser à nouveau et atterrir sur la réserve des blessés à court terme. Cela signifie-t-il que l’on est inspiré pour s’attaquer à Hooper, surtout après que les Bengals ont eu des problèmes avec Hunter Henry la semaine dernière? Entre Hunt, Landry, OBJ et d’autres cibles, il est difficile de faire confiance à Hooper jusqu’à ce que vous le voyiez produire notamment dans la nouvelle attaque.

Assis: défense des Browns / équipes spéciales

Ce sera tentant contre un QB recrue avec le coup de pouce émotionnel supplémentaire des heures de grande écoute à la maison, mais cela ressemble à un piège avec la défense des Browns ayant plusieurs blessures autour de Myles Garrett. Les Bengals ne les éclaireront pas comme les Ravens, mais un meilleur terrier peut gâcher ce qui ressemble à un streamer sournois.

Assis: K Cody Parkey

Gardez Parkey garé dans son premier match pour les Browns en remplacement d’Austin Seibert.

Alignement des Bengals-Browns DraftKings Showdown jeudi soir

Capitaine: RB NIck Chubb (11400 $)

FLEX: QB Joe Burrow (10800 $)

FLEX: WR Odell Beckham Jr. (8200 $)

FLEX: RB Kareem Hunt (7400 $)

FLEX: WR Tyler Boyd (7 000 $)

FLEX: RB Giovani Bernard (3 000 $)

Chubb pourrait facilement exploser pour le plus gros jeu, nous sommes donc à l’aise de lui donner le C. Attachons Hunt à lui et allons également jouer au gros OBJ à la maison aux heures de grande écoute. Pour équilibrer cela, attendez-vous à ce que Burrow lance souvent et fasse de Boyd son homme de choix. Bernard donne une partie du backfield comme une extension de Mixon en mode trail avec ce qu’il reste d’argent.