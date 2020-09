Les Red Sox de Boston n’ont pas eu grand-chose à applaudir cette saison, mais ils ont la chance de remporter leur série de la saison avec les Blue Jays de Toronto en visite dimanche après-midi.

Les Red Sox ont remporté deux victoires d’affilée après leur victoire de 9-8, neuvième manche samedi soir après avoir perdu les deux premiers matchs de la série de cinq matchs.

“C’était assez amusant”, a déclaré le manager des Red Sox, Ron Roenicke. “Je me fiche de notre bilan, à tout moment, c’est assez amusant de gagner un match comme celui-là.”

Les Red Sox (14-27) mènent la série de la saison 5-4 et pourraient remporter la série de la saison contre les Blue Jays (21-18) pour la quatrième année consécutive avec une victoire dans le match en caoutchouc de la série dimanche.

Le gaucher Robbie Ray (1-4, 7,34 ERA) fera son premier départ et sa deuxième apparition pour Toronto depuis son acquisition dans un échange avec les Diamondbacks de l’Arizona.

Ray a affronté les Red Sox une fois dans sa carrière, accordant un coup sûr et aucun point en deux tiers d’une manche en soulagement en 2014.

Le droitier Andrew Triggs (0-2, 16,20 mpm) fera son premier départ pour les Red Sox après avoir été réclamé des dérogations des Giants de San Francisco.

Triggs a affronté Toronto deux fois au cours de sa carrière, dont un début, et a une fiche de 0-0 avec une MPM de 2,70 en 3 1/3 de manches.

Sept des neuf premières rencontres entre les équipes ont été décidées par une ou deux courses. Les trois derniers matchs ont été décidés par une manche.

Les Blue Jays sont utilisés pour fermer les rencontres. Ils ont une fiche de 11-9 dans les matchs décidés par un point cette saison, car ils sont actuellement en séries éliminatoires.

“Nous savons que nous allons jouer beaucoup de matchs serrés et que cela signifie devoir jouer au baseball propre”, a déclaré le joueur de champ intérieur des Blue Jays Joe Panik, qui a doublé la RBI en septième manche samedi pour donner à son équipe une avance de 7-6. . “Cela signifie donner aux équipes 27 retraits et c’est tout. Ne donnez pas les outs sur les buts. Quoi qu’il en soit, c’est apprendre à jouer au baseball propre.”

Cela a été un problème pour les Blue Jays. Ils ont eu deux autres retraits inutiles sur les bases samedi lorsque Jonathan Villar et Rowdy Tellez ont été expulsés du champ extérieur alors qu’ils tentaient d’avancer sur les bases.

“Ni l’un ni l’autre n’était bon”, a déclaré le manager des Blue Jays Charlie Montoyo. “Celui de Villar, le jeu est devant lui, donc il peut toujours s’arrêter. Et celui de Rowdy n’était pas bon non plus. Je ne défends pas ça.”

Et une erreur de lancer dans la neuvième manche samedi par le receveur Caleb Joseph sur la base volée de Christian Vazquez a mis en place la course gagnante. Vazquez a réussi à marquer le point gagnant sur un chopper sur le terrain lorsque le lancer du troisième but Travis Shaw était large.

Joseph a été activé samedi et le receveur Reese McGuire a été opté pour le site d’entraînement alternatif.

“C’était une bonne victoire”, a déclaré Roenicke. “Je pensais que nous avions fait un excellent travail offensivement. Nous avons continué à revenir. Nous avons éclaté tôt, ce que nous voulions faire.”

Le voltigeur central des Red Sox Jackie Bradley Jr., qui a frappé un circuit de deux points samedi et a obtenu une aide sur le terrain, tentera de prolonger sa séquence de succès à neuf matchs dimanche.

Le voltigeur des Blue Jays Teoscar Hernandez était 3-en-5 avec deux points produits et un home run en solo samedi. Il a 14 circuits pour la saison. En 28 matchs en carrière à Fenway Park, il a réalisé 11 circuits et 27 points produits.

– Médias au niveau du champ