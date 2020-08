Les Blue Jays de Toronto tenteront de battre les Orioles de Baltimore en visite pour le cinquième match consécutif samedi soir à Buffalo.

Les Blue Jays, qui ont balayé une série de trois matchs à Baltimore la semaine dernière, ont remporté le match d’ouverture d’une série de quatre matchs vendredi soir 5-4 sur un circuit de deux points de Randal Grichuk contre Cole Sulser avec deux retraits en fin de match. 10e.

Grichuk a également fait une prise de plongée au centre gauche sur Anthony Santander avec un coureur au premier et aucun hors du premier.

Grichuk compte neuf circuits cette saison, tous depuis le 14 août. Il a 17 circuits et 39 points produits en 34 matchs en carrière contre Baltimore.

«Chaque fois que je vois ce gars dans la boîte des frappeurs, mon cœur se sent un peu fatigué», a déclaré le joueur de troisième but des Orioles, Hanser Alberto, qui a disputé quatre simples vendredi et le point produit de départ en début de 10e. “Il sait à peu près ce que nous allons lui lancer et il est prêt pour le terrain.”

Avec la première base ouverte, le manager des Orioles Brandon Hyde n’a pas marché intentionnellement Grichuk ni tourné autour de lui.

“Et bien, il y a un très bon frappeur (Vladimir Guerrero Jr.) qui frappe derrière lui aussi”, a déclaré Hyde. “Je sais que Grichuk a fait des dégâts contre nous, mais j’aime le match, Sulser contre lui. Guerrero balance très bien la batte contre le lancer droitier cette année. … et Sulser a très bien lancé le ballon et ne l’a pas fait. t exécuter un pitch. “

Guerrero a eu un circuit et un double vendredi pour prolonger sa séquence de succès à 10 matchs.

Les Blue Jays commenceront le droitier Taijuan Walker (2-2, 4,00), tout juste acquis des Mariners de Seattle, dans le deuxième match de la série samedi et les Orioles commenceront le droitier Alex Cobb (1-2, 3,73 ).

Walker n’a pas commencé depuis le 19 août en raison de jours de congé dans le calendrier, de la rotation de départ de six jours utilisée par les Mariners et de l’échange avec les Blue Jays pour qu’un joueur soit nommé.

Lors de son dernier départ, Walker a remporté la victoire sur les Dodgers de Los Angeles, accordant trois points et quatre coups sûrs en sept manches. La plus longue sortie d’un partant des Blue Jays a été de six manches.

Walker ne voit pas de problème d’avoir plus de temps entre les démarrages que d’habitude. “Les jours de congé ne font pas mal, les jours supplémentaires ne font pas de mal”, a déclaré Walker vendredi. “Je me sens bien.”

À un moment donné, il a lancé principalement des balles rapides et des changements, mais cette saison, il a déclaré que son cutter avait évolué pour devenir “plus un vrai curseur” et qu’il avait plus confiance en sa balle courbe.

Il a une fiche de 1-1 avec une MPM de 4,29 en quatre départs en carrière contre les Orioles, mais il ne les a pas affrontés depuis 2016.

Cobb a affronté les Blue Jays cette saison. Il a pris la défaite contre Toronto le 17 août, accordant cinq points et huit coups sûrs en 6 2/3 manches. En 12 départs en carrière contre Toronto, Cobb a une fiche de 3-6, 4,87.

Le releveur des Blue Jays Jordan Romano, qui a permis le match nul à Renato Nunez au huitième, a quitté le match avec une blessure au doigt un lancer plus tard. Il subissait des tests.

“Ce n’était pas une ampoule, c’était une blessure au majeur droit”, a déclaré le manager des Blue Jays Charlie Montoyo.

Vendredi, les Blue Jays ont envoyé Brandon Drury sur leur site d’entraînement alternatif, faisant de la place à Walker. Le gaucher Thomas Pannone a dégagé les dérogations et a été carrément conduit sur le site d’entraînement.

Le joueur de deuxième but de Toronto, Cavan Biggio, a obtenu une fiche de 0 en 4 avec une marche et a atteint la base en toute sécurité en 20 matchs consécutifs.

– Médias au niveau du champ