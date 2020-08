Les joueurs des Blue Jays et des Red Sox ont convenu jeudi de ne pas jouer leur match à Buffalo, New York.Ils se sont joints à un effort généralisé des joueurs de la MLB pour sensibiliser à l’injustice raciale en Amérique du Nord à la lumière de Jacob Blake, un homme noir, abattu par un policier. à Kenosha, Wisconsin, le 23 août.

Sept matchs en tout ont été reportés jeudi, s’ajoutant aux trois qui ont été annulés mercredi.

Les Jays et Sox ont publié une déclaration commune affirmant qu’ils soutenaient la décision de leurs joueurs.

Les Red Sox ont été les moteurs du boycott: ils ont voté pour ne pas jouer après que le voltigeur de centre Jackie Bradley Jr., le seul joueur noir de l’équipe, se soit retiré de l’alignement pour faire une déclaration personnelle. Les Blue Jays ont suivi l’exemple de leur rival de division après avoir appris le retrait de Bradley.

“J’ai été victime de racisme”, a déclaré le manager des Blue Jays Charlie Montoyo, originaire de Porto Rico, aux journalistes, par MLB.com après le déclenchement du match. “Je sais que certains joueurs ont également été victimes de discrimination raciale. Si un joueur souhaite utiliser sa plateforme pour faire une déclaration sur l’injustice raciale, je le soutiens pleinement.”

Le voltigeur des Red Sox Kevin Pillar, l’ancien défenseur du centre des Blue Jays, espère que la décision des équipes pourra mettre les gens sur la voie de la recherche de solutions.

“Vous espérez que c’est un point de départ”, a-t-il dit. (Vidéo via WLNE-TV à Providence, RI) “Vous espérez que c’est une conversation à avoir par opposition aux gens qui regardent un match des Red Sox, peut-être qu’ils parlent à leur famille, peut-être qu’ils parlent à leurs voisins de ce qui se passe dans le monde. trouver des idées sur la façon de rendre cet endroit meilleur. “

Blue Jays DH Rowdy Tellez a rappelé une telle conversation qu’il a eue avec l’ancien coéquipier Anthony Alford, qui est noir. Ils ont pris la parole le 19 juin de cette année, le 19 juin, date qui marque la fin de l’esclavage aux États-Unis après la fin de la guerre civile en 1865.

«Vous devez avoir cette conversation inconfortable, et nous avons eu cette conversation inconfortable et cette conversation tendue dans le club-house sur le [Black Lives Matter] mouvement et tout ce qui se passe », a déclaré Tellez, via MLB.com.« Nous, en tant qu’équipe, avons soutenu Alford jour après jour. C’est un gars que j’aimais presque plus que ma propre vie. Je donnerais ma vie pour cet homme. “

Les Pirates ont réclamé à Alford des dérogations jeudi.