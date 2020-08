Les longs ballons sont en vogue pour les hôtes Milwaukee Brewers et Pittsburgh Pirates au milieu de leur série de quatre matchs à Miller Park.

Les deux équipes ont connu des difficultés offensives une grande partie de la saison, mais au début du match de dimanche, elles ont combiné neuf circuits lors des deux premiers matchs de leur série.

Milwaukee a fait la majorité des dégâts – et a remporté les deux premiers matchs de la série, une déroute 9-1 vendredi et une victoire 7-6 dans un match aller-retour samedi sur le circuit d’Eric Sogard (de cours).

“Vous gagnez un match comme celui-là et vous sentez que vous avez fait votre travail les deux premiers jours (de la série)”, a déclaré le directeur des Brewers Craig Counsell aux médias.

Lorsque Pittsburgh a balayé une série de trois matchs à domicile contre Milwaukee le week-end dernier pour passer à 4-2 contre les Brewers cette saison, il semblait que les Pirates pourraient avoir le numéro de Milwaukee en 2020.

Maintenant, les équipes ont divisé leurs huit matchs avant leurs deux dernières rencontres dimanche et lundi.

Counsell a constamment appelé ses joueurs à en faire plus au marbre pour aider à soulager la pression sur les lanceurs. Dans une tournure étrange samedi, c’est plus près Josh Hader qui a mis son équipe sur les cordes.

Hader, qui avait été 7 en 7 lors des occasions d’arrêt samedi, a pris le ballon dans le neuvième avec une nouvelle avance de 5-4, mais a réussi cinq des six frappeurs qu’il a affrontés, forçant en deux points et abandonnant la tête devant Sogard. l’a sauvé.

Si les Pirates finissent par affronter à nouveau Hader cette série, ils ont prouvé à leur manager qu’ils ne seraient pas intimidés.

Derek Shelton a qualifié Hader de “probablement l’un des meilleurs releveurs du jeu. Il est vraiment facile de devenir nerveux et de commencer à se balancer aux balles, et (nous) avons eu des frappes très contrôlées tout au long de la commande.”

Sogard a défendu son coéquipier, promettant que les Pirates ne peuvent pas compter sur Hader – qui n’a pas renoncé à un succès cette année – ayant ce genre de problèmes de contrôle s’il est appelé à nouveau cette série.

“Vous ne reverrez pas cela de Hader. C’est une chose ponctuelle, c’est sûr”, a déclaré Sogard.

Dans le match de dimanche, le gaucher de Pittsburgh Steven Brault (0-1, 4,80 mpm) doit affronter le droitier de Milwaukee Brandon Woodruff (2-2, 3,19).

Brault, qui tente de se catapulter au premier plan en tant que partant avec d’autres blessés dans la rotation des Pirates, avait travaillé 12 manches sans but au cours de ses quatre premiers départs avant de rencontrer des problèmes de commandement lors de sa dernière sortie.

Peu importe ce qu’il a fait mardi – abandonner quatre points et cinq coups sûrs en trois manches, avec quatre buts et aucun retrait au bâton dans une défaite de 4-0 contre les White Sox de Chicago. C’est parce que l’homologue de Brault, Lucas Giolito, a lancé un coup sûr.

Tout ce que Brault pouvait faire était de regarder avec un mélange d’admiration et de frustration.

“Il avait ses meilleurs trucs, et il était très, très bon. C’était plutôt cool à voir”, a déclaré Brault à propos de Giolito. “De toute évidence, ça craint, mais en même temps, c’est l’histoire du baseball ici. Tant mieux pour lui.”

Brault a affronté Milwaukee 17 fois, dont 11 départs, et a une fiche de 1-3 avec une MPM de 3,82.

Woodruff n’est peut-être pas l’un des meilleurs candidats pour reproduire l’exploit de Giolito dimanche, mais il a eu un succès modéré contre Pittsburgh. Woodruff a une fiche de 3-1 avec une MPM de 4,11 en huit matchs en carrière, dont six départs, et une fiche de 3-0 contre les Pirates depuis le début de la saison dernière.

Dans la victoire 3-2 de mardi contre Cincinnati, Woodruff a lancé six manches et a abandonné deux points et quatre coups sûrs avec huit retraits au bâton et une marche.

– Médias au niveau du champ