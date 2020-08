Les Brewers de Milwaukee ont encore trois matchs dans leur série contre la visite de Pittsburgh pour prouver s’ils ont trouvé un moyen de résoudre les Pirates ou si le 9-1 de vendredi était une valeur aberrante.

Les Pirates ont balayé une série de trois matchs contre Milwaukee le week-end dernier et ont terminé 4-2 dans la série de la saison avant que les Brewers n’ouvrent un set de quatre matchs vendredi avec la victoire inégale.

À l’approche de la série, Milwaukee avait perdu six des huit, y compris le balayage le week-end dernier, et le manager Craig Counsell a déploré que son club n’ait pas assez d’attaque, ne marque pas assez et exerce trop de pression sur ses lanceurs.

Cela s’est retourné vendredi, au moins pour un match. Les Brewers ne l’ont pas déchiré à l’assiette, mais de ses huit coups sûrs, quatre étaient des circuits et un était un doublé RBI.

“Ce fut une bonne victoire pour les garçons”, a déclaré le receveur de Milwaukee Jacob Nottingham, qui a frappé l’un des circuits vendredi après avoir été appelé avec Manny Pina sur la liste des blessés. “Nous nous nourrissons simplement les uns des autres. Nous essayons de sortir ici avec une attitude positive.”

“Nous n’avons tout simplement pas fini aux battes (du point de vue du lancer)”, a déclaré le manager de Pittsburgh Derek Shelton, ce que les Brewers ont eu leur mot à dire après avoir eu ce que Ryan Braun a appelé une “très bonne réunion de frappeurs” vendredi.

“Nous avons en quelque sorte considéré cela comme le début de notre septembre”, a déclaré Braun, qui a également réussi un circuit vendredi, lui donnant 800 coups sûrs en carrière. “De toute évidence, ces dernières années, nous avons été en mesure d’inverser cet interrupteur et d’être très bons sur toute la ligne.”

Vendredi a marqué le tournant de la deuxième moitié de cette saison remaniée et raccourcie pour les Brewers.

“Si je devais choisir un mot pour la saison, je dirais incohérent”, a déclaré le lanceur de Milwaukee Josh Lindblom. “Je pense que pour aller de l’avant … cela doit juste être cohérent de tous les points de vue du match.”

Les Pirates atteindront le milieu de leur calendrier de 60 matchs samedi. Ils ont remporté cinq de leurs huit derniers matchs, ce qui a plus que doublé le total de quatre victoires qu’ils ont remporté le week-end dernier avec Milwaukee.

Un joueur de Milwaukee qui n’a pas eu de problèmes contre Pittsburgh cette saison est le gaucher Brett Anderson (2-2, 3,52 MPM), qui devrait débuter samedi face au droitier de Pittsburgh JT Brubaker (0-0, 4,80 MPM).

Bien sûr, Anderson n’a pas encore affronté les Pirates en 2020. Après que les Brewers aient été balayés à Pittsburgh le week-end dernier, Anderson a aidé à apaiser les choses lorsqu’il a remporté une victoire lundi contre Cincinnati, abandonnant deux points et cinq coups sûrs en six manches avec une marche et trois biffs.

“Le match le plus propre que nous ayons joué depuis longtemps”, a appelé Anderson après son deuxième départ consécutif de qualité.

Dans sa carrière contre Pittsburgh, Anderson a une fiche de 3-1 avec une MPM de 2,73 en cinq départs.

Brubaker a fait son troisième départ dans la ligue majeure dimanche et a obtenu une non-décision alors que les Pirates terminaient leur balayage. Il a abandonné deux points et une marche et a retiré six points en plus de quatre manches, sa plus longue sortie en carrière.

Il n’était pas là l’an dernier lorsque Pittsburgh a pris une fiche de 4-15 contre les Brewers. Pour lui, jouer contre Milwaukee a été une expérience plutôt agréable.

“C’était amusant à regarder”, a-t-il déclaré à propos du match de dimanche. “Nous avons joué au baseball. C’était agréable. Heureusement, j’ai pu en faire partie.”

