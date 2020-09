Keston Hiura et les Milwaukee Brewers se sont réchauffés à l’assiette, tandis que les Indians de Cleveland ont été frappés ou ratés avec leur attaque pendant une grande partie de la saison.

Hiura cherche à suivre sa première performance à plusieurs coups en plus de deux semaines samedi dans le deuxième match de la série interligues de trois matchs à Cleveland.

Hiura, âgé de 24 ans, a déchiré un doublé de RBI pour déclencher une septième manche de quatre points et a réussi un circuit de deux points au huitième pour amener les Brewers (18-19) à une victoire de 7-1 sur les Indiens. (23-15) vendredi.

Bien que Hiura ait approfondi les matchs consécutifs pour porter son total de coups à la maison à 10 en tête de l’équipe cette saison, il a toujours le sentiment que son swing est un travail en cours.

“Il reste encore beaucoup à faire, obtenir plus de temps et mettre le pied un peu plus tôt”, a déclaré Hiura aux journalistes. “La sélection de pitch est toujours une chose importante avec laquelle j’essaie de me battre quotidiennement. Être plus constant au marbre.”

Hiura effectue une séquence de cinq matchs consécutifs dans le match de samedi pour Milwaukee, qui a remporté cinq de ses sept dernières sorties au total.

Hiura peut se trouver dans une position différente sur le terrain, cependant, comme Craig Counsell a déclaré aux journalistes qu’il jouait avec l’idée de déplacer Hiura de la deuxième base à la première base.

“Je sais que tout le monde va être excité, mais alors que nous essayons de déterminer les 24 prochains matchs, nous devons être prêts à tout considérer pour obtenir notre meilleure équipe sur le terrain”, a déclaré Counsell avant le match de vendredi. “Donc, si un scénario a Keston à la première base, c’est peut-être le cas.”

Le droitier de Milwaukee Brandon Woodruff (2-3, 3,67 MPM) obtiendra le signe de tête samedi à son premier départ depuis qu’il est devenu père. Il est rentré chez lui au Mississippi pour accueillir la naissance de sa fille, Kyler, lundi.

“Je me concentrerai sur le baseball quand je jouerai, mais à part ça, je vais surveiller Jonie (sa femme) et le bébé et m’assurer qu’ils vont bien”, a déclaré Woodruff.

Woodruff cherchera une meilleure performance que celle qu’il a présentée lors de sa dernière sortie. Il a accordé deux circuits et quatre points au total sur quatre coups sûrs en cinq manches d’un revers de 5-1 contre Pittsburgh dimanche.

Woodruff, 27 ans, fera son premier départ contre Cleveland, bien qu’il ait affronté Cesar Hernandez (1 pour 7, deux retraits au bâton) dans sa carrière.

Tyler Naquin de Cleveland a frappé en toute sécurité dans 12 de ses 14 derniers matchs au cours desquels il a eu un bâton. Bien que ce soient des chiffres solides, l’attaque des Indiens est très chaude ou glacée – le club marquant deux points ou moins en 18 des 38 matchs cette saison.

Le droitier indien Aaron Civale (3-4, 3.72 ERA) fournira l’opposition de Woodruff alors qu’il cherche à rebondir après avoir accordé cinq points gagnés en carrière dans un revers de 7-2 à St. Louis dimanche.

“Ce n’est pas idéal pour abandonner cinq manches en six manches, mais j’ai fait de mon mieux pour y aller et minimiser les dégâts, contrôler les dégâts et passer autant de manches que possible”, a déclaré Civale.

Civale, 25 ans, fera son 18e départ en carrière samedi et premier contre Milwaukee.

– Médias au niveau du champ