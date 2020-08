Au cours de deux matchs, la série éliminatoire de la Coupe Stanley entre le Lightning de Tampa Bay et les Bruins de Boston s’est déroulée exactement comme annoncé.

Jusqu’à présent, il y a eu une paire d’affrontements passionnants, serrés et acharnés entre les deux meilleurs clubs de la Conférence de l’Est au cours de la saison régulière, et avant le troisième match de la meilleure des sept demi-finales de la Conférence de l’Est mercredi à Toronto, la série est égalité 1-1.

“Ils veulent jouer lourd et rapide, et ils ont du talent, et je pense que nous avons toutes les mêmes choses”, a déclaré l’attaquant des Bruins Sean Kuraly. “Il s’avère que deux bonnes équipes s’affrontent. Personne ne veut rentrer à la maison, et vous en voyez en quelque sorte les effets. Chaque équipe essaie de jouer son jeu, et généralement celui qui peut jouer le plus de leur jeu finit par gagner. “

En théorie, le Lightning tient l’élan après une victoire de 4-3 en prolongation mardi, mais ce sont deux clubs expérimentés qui savent se regrouper. Certes, les Bruins, avec une poignée de joueurs de leur équipe de championnat 2011 toujours dans l’équipe, ne sont pas stressés pour le moment.

“C’est une équipe qui fait de la compétition et qui travaille très fort”, a déclaré l’ailier de Boston Brad Marchand. “Pour jouer que deux nuits de suite, ça va être une bataille. Nous jouons tous dos à dos tout le temps. Aucune excuse ne vient le temps des éliminatoires.”

Le gardien de but de Boston Jaroslav Halak est un domaine qui pourrait entrer en jeu avec les matchs lors de soirées consécutives. Cependant, le vétéran de 35 ans n’a pas fait face à un nombre excessif de tirs lors de l’affrontement de mardi, et cela peut être le facteur décisif s’il joue ou que les Bruins se tournent vers Dan Vladar – qui n’a pas encore fait ses débuts dans la LNH.

“Je me sens bien”, a déclaré Halak, qui a arrêté 36 tirs sur 40 lors du match 2. “Nous avons juste besoin de bien dormir et de voir comment ça va se passer.”

L’entraîneur des Bruins Bruce Cassidy n’avait pas de réponse sur le partant après le match de mardi.

«Si vous demandez qui est mon gardien partant demain, je ne sais pas», a-t-il déclaré.

Le Lightning, qui a rebondi après une défaite 3-2 en ouverture de série, a dû à deux reprises effacer un déficit mardi avant de se remettre de la victoire après avoir vu sa propre avance disparaître tard dans l’affaire. Cependant, ils ont reçu tous les points pour la victoire, et pas seulement parce qu’ils ont terminé avec un avantage de 40-25 en tirs.

«Nous méritions de gagner le match», a déclaré le défenseur de Tampa Bay Victor Hedman.

Ce n’est pas seulement le nombre de coups. Tampa Bay est peut-être connue pour ses attaquants talentueux, mais il y a des ajouts clés de la saison dernière chez Patrick Maroon, Barclay Goodrow et Blake Coleman qui ajoutent du courage au plan de match.

“Nous essayons simplement de faire notre travail”, a déclaré Coleman, qui a marqué deux fois. “Nous avons tous été amenés pour une raison, pour des raisons très spécifiques pour aider cette équipe à gagner. Je pense que si nous restons fidèles à nous-mêmes, nous serons en forme.”

L’entraîneur de Lightning, Jon Cooper, a déclaré: “C’est remarquable ce que ces gars ont fait pour nous. Je l’ai dit plus tôt, nous avons un groupe de gars qui ont des puces sur l’épaule de Maroon à (Kevin) Shattenkirk à (Zach) Bogosian. . Puis notre directeur général (Julien BriseBois) est sorti et a ramassé des gars avec un peu de saleté sous les ongles. Les Colemans et les Goodrows. Ces joueurs n’ont pas forcément été amenés pour mettre des points sur le plateau, ils ont été amenés pour nous faire un meilleure équipe de hockey.

“Et le fait qu’ils contribuent à ces grands moments, apparaissant dans la feuille de statistiques, montre simplement le caractère qu’ils ont en eux.”

– Médias au niveau du champ