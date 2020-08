Les Bruins de Boston sont dos au mur alors qu’ils affrontent le Lightning de Tampa Bay lors du cinquième match de leur série de deuxième tour des séries éliminatoires de la Coupe Stanley, lundi soir à Toronto.

Depuis qu’ils ont remporté le premier concours de la série au meilleur des sept, les Bruins ont chuté de trois matchs consécutifs, se classant 10-2 entre les matchs 3 et 4. Une saison prometteuse pour Boston, après avoir manqué un match de la Coupe Stanley l’an dernier. , prendrait fin avec une autre perte.

«Je peux vous donner un tas de clichés, mais c’est vraiment un match à la fois ici, a déclaré le défenseur des Bruins Torey Krug. “Nous nous concentrons uniquement sur (le cinquième match), et essayer de ne pas laisser les choses devenir incontrôlables dans un match de hockey en est une grande partie. Nous devons juste l’amener au prochain match.”

Pour le Lightning, une victoire lundi signifierait se qualifier pour la finale de la Conférence Est pour la quatrième fois au cours des six dernières saisons. Après les séries éliminatoires désastreuses de l’année dernière – lorsque l’équipe a été balayée au premier tour – un tel retour représenterait un niveau de rédemption.

“En ce moment, les gars le ressentent”, a déclaré l’entraîneur du Lightning Jon Cooper après la dernière victoire de l’équipe. “Espérons que cela continue.”

Le Lightning n’a jamais perdu une série éliminatoire lors d’une hausse de 3-1 (7-0).

Dans le quatrième match de samedi après-midi, Tampa Bay a pris une avance de 3-0 au cours des deux premières périodes grâce à deux buts d’Ondrej Palat. Andrei Vasilevskiy a tenu bon dans le filet le reste du temps dans une éventuelle victoire 3-1.

Palat a maintenant quatre buts lors des trois derniers matchs de l’équipe et un total de six points dans la série. Il intensifie avec le capitaine Steven Stamkos toujours mis à l’écart par une blessure et sert de complément à la puissante production de Brayden Point et Nikita Kucherov (16 points en séries éliminatoires chacun).

“Il est toujours le gars dont on parle le moins”, a déclaré Cooper à propos de Palat. “C’est probablement injuste pour lui, mais c’est probablement comme il l’aime.”

Bien que la performance des Bruins samedi n’ait pas été aussi désastreuse que leur revers de 7-1 lors du troisième match, les gardiens de but restent un domaine à améliorer. Jaroslav Halak, embauché dans le rôle de départ lorsque Tuukka Rask a retiré deux matchs du premier tour, a accordé un mauvais deuxième but lors de la défaite de samedi et a du mal à suivre l’offensive de Tampa Bay.

«C’est un bon club de hockey, nous ne marquons pas beaucoup en ce moment. Cela tient en partie à notre propre problème de toucher le filet, a déclaré l’entraîneur des Bruins Bruce Cassidy. “Mais ils ont un très bon gardien de but et une bonne défense, donc chaque but compte.”

Boston sera privé de l’attaquant Chris Wagner pour le cinquième match après avoir quitté tôt la défaite de samedi. Sean Kuraly, qui a raté les deux derniers matchs de la série, a patiné dimanche et «progresse», bien que Cassidy n’ait pas dit s’il jouerait lundi.

Le Lightning a été privé du défenseur Ryan McDonagh en raison d’une blessure non divulguée depuis le premier match de la série.

– Médias au niveau du champ