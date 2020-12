le élections à la présidence de Barcelone Ils ont déjà une date fixe: le 24 janvier prochain. Avec plusieurs candidats pour assumer la directive du club de Barcelone, le nouveau président devra traiter de diverses questions complexes. Le renouvellement de Leo Messi, la crise économique que traverse le club, la difficulté de faire face à diverses puces dans le vestiaire culé, etc. ne sont que quelques-uns des problèmes que rencontrera le nouveau président de Barcelone.

Présider un club comme Barcelone est pour beaucoup un rêve, mais pas un lit de roses, surtout en cette période très difficile que traverse le club du Barça. Avec la feuille de route des élections à la présidence du club catalan déjà définie et avec la date du 24 janvier Enregistré comme le jour où les membres voteront pour leur nouveau président, de nombreuses questions attendent le nouveau manager de la prise en charge de l’entité du Barça.

Le renouvellement de Leo Messi

L’un des principaux problèmes auxquels le nouveau président de Barcelone devra faire face sera d’essayer de réaliser le renouvellement de Leo Messi. L’Argentin conclut un contrat en juin 2021 et tout indique que le Rosario quitte le club du Barça.

Cette même semaine Neymar a chauffé la question avec ses dernières déclarations après le match de Ligue des champions. L’attaquant brésilien a clamé son désir de jouer à nouveau avec Leo et a ouvert la porte pour le faire la saison prochaine. Quelques mots qui sonnaient comme une invitation à rejoindre le Paris Saint Germain.

Le capitaine du Barça a déjà montré sa volonté de partir l’été dernier et est resté pour éviter d’aller aux essais avec le club dont il est un emblème. Mais le début de saison n’a pas amélioré les sentiments de l’attaquant, qui semble apathique et loin de ses chiffres. «Ce ne sera pas une question d’argent mais d’affection», Il a dit Joan Laporta, l’un des candidats à la présidentielle, sur la manière de résoudre l’un des problèmes les plus délicats que le club du Barça a sur la table.

Aucune possibilité de signature

Barcelone traverse une crise économique sans précédent. Les chiffres ne s’additionnaient pas et la pandémie a encore aggravé leur situation. Les mauvaises pratiques des années précédentes, avec des dépenses importantes dans les signatures qui n’ont pas fini de donner le résultat escompté, laissent le club dans une situation très compliquée. Le nouveau président se retrouvera dans l’obligation de nettoyer les comptes et ne pourra pas s’attaquer à de grosses signatures.

Problèmes de paiement des salaires

“Sur le plan économique, il aurait été souhaitable de vendre Messi cet été” https://t.co/Ohx653flUY – okdiario.com (@okdiario) 3 décembre 2020

Une autre conséquence de la mauvaise situation économique que traverse Barcelone sont ses problèmes de gestion du nombre élevé de plusieurs joueurs du Barça. Ils ont déjà dû négocier des réductions de salaire et c’est que le club du Barça ne peut pas se permettre des salaires aussi élevés.

Koeman

Un autre des bulletins de vote que le nouveau président trouvera concerne l’entraîneur. Ronald Koeman est une figure de l’histoire de l’équipe du Barça mais l’entraîneur néerlandais n’a pas l’approbation de tous les candidats à la présidence de Barcelone. Certains parient sur lui, mais d’autres préfèrent des entraîneurs comme Xavi Hernández ou Jürgen Klopp, Entre autres, la continuité du Néerlandais pourrait donc être soumise à qui occupe finalement le poste de président de Barcelone.

Factures mal formulées

Un autre problème sur la table est l’existence d’anciennes factures, de la scène Josep María Bartomeu, avec lesquelles Carlos Tusquets, président de la commission de gestion, est tombé et qui n’a pas voulu payer car elles présentaient des irrégularités.

Dans les déclarations de Tusquets à RAC 1, il y a des factures qui «Ils ne sont pas bien formulés» et ils ne croient pas non plus qu’ils «sont conformes au prix du marché». Un sujet sur lequel l’un des candidats à la présidence, Jordi Farré, s’est exprimé. Par une déclaration, il a voulu montrer son désaccord avec l’idée de l’actuelle Commission de gestion de laisser au prochain Conseil le soin d’agir.

«M. Tusquets Je devrais retourner ces factures aux responsables et pas à la prochaine réunion, comme il dit vouloir le faire. Le club n’a pas à se prendre en charge », lit-on dans le communiqué.