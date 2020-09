L’histoire dit que la série des demi-finales Miami Heat-Milwaukee Bucks Eastern Conference est terminée.

L’histoire dit que le Heat, cinquième tête de série, qui détient une avance de 3-0 dans la série des sept meilleurs joueurs entrant dans le match 4 de dimanche après-midi près d’Orlando, battra les Bucks, tête de série. Aucune équipe de la NBA n’est jamais revenue d’un déficit de 0-3 pour remporter une série en 139 tentatives.

Miami a pris une avance de 3-0 dans la série en devançant Milwaukee, 40-13, au quatrième quart du match 3 de vendredi. C’était le plus gros différentiel de quatrième quart de l’histoire des séries éliminatoires.

Les Bucks, qui avaient le meilleur record de la saison régulière de la NBA et ont l’un des meilleurs joueurs de la ligue dans l’attaquant Giannis Antetokounmpo, le joueur par excellence en titre et le joueur défensif de l’année 2019-2020, sont au bord d’une situation embarrassante, humiliante et frustrante. montrant les séries éliminatoires.

Antetokounmpo a terminé le troisième match avec 21 points, 16 rebonds et neuf passes, mais il a raté les sept tentatives de 3 points et n’a réalisé que 7 des 12 lancers francs. Il a fait l’éloge des Heat et de leur capacité à jouer dur pendant 48 minutes après le troisième match.

«Pour pouvoir les battre, vous devez égaler cela», a-t-il déclaré. “Vous ne pouvez pas jouer dur pendant 36 minutes, vous ne pouvez pas jouer dur pendant 24 minutes, vous devez jouer dur pendant 48 minutes pour battre une équipe comme celle-là. Nous le savions en entrant dans cette série.”

Antetokounmpo avait affaire à une cheville droite tordue lors du troisième match, une maladie qu’il a subie au premier quart lors d’un entraînement au panier, et on ne sait pas si cela le limitera dans le match 4. Il n’en a pas beaucoup parlé après le troisième match. .

Milwaukee a réalisé en moyenne 14,3 revirements par match et a tiré 35,1% sur une distance de 3 points jusqu’à présent dans la série, dont seulement 20,8% au quatrième trimestre.

Et Miami enregistre en moyenne 31,0 tentatives de lancers francs par match, ce qui est également un gros problème pour les Bucks.

Cependant, le plus gros problème pour Milwaukee est de contrôler l’attaquant de Heat Jimmy Butler, qui avait 40 points dans le premier match, a frappé les lancers francs gagnants sans chronométrer dans le deuxième match et a marqué 30 points dans le troisième match, dont 17 dans le quatrième trimestre décisif lorsque Miami a surmonté un déficit de 91-80 au quatrième trimestre.

“Nous avons tellement de combats”, a déclaré Butler. “Nous n’abandonnons jamais.”

Butler a mené le Heat aux deux extrémités du terrain, et offensivement ce n’est pas seulement son but, même s’il a réalisé 9 lancers francs sur 11 au quatrième quart du match 3. Butler a été un véritable leader à bien des égards pour Miami.

Le vétéran Udonis Haslem, essentiellement un joueur-entraîneur, est allé à Butler dans la seconde moitié du troisième match.

“Il est venu me voir et m’a dit:” Ne nous laissez pas perdre ce match “”, a déclaré Butler.

Il ne l’a pas fait.

Le Heat, qui a disputé le troisième match contre les Bucks sans le centre Kelly Olynyk en raison d’un genou droit meurtri, a une fiche de 7-0 en séries éliminatoires après avoir balayé Indiana au premier tour.

Et maintenant Milwaukee est au bord du précipice de l’élimination.

Les Bucks doivent gagner dimanche. Milwaukee doit invoquer de gros matchs de joueurs clés tels que les gardes George Hill et Eric Bledsoe, le centre Brook Lopez et l’attaquant Khris Middleton.

“Nous pouvons le faire”, a déclaré Antetokounmpo. “Nous avons fait des choses que personne ne croyait en nous que nous pouvons faire. Je crois en mes coéquipiers, je fais confiance à mes coéquipiers, j’aime mes coéquipiers et je veux que mes coéquipiers soient confiants. Je suis confiant. Nous pouvons le faire.”

– Médias au niveau du champ