Independiente était vivant dans les deux compétitions et en une semaine tout s’est effondré. Jeudi dernier, ils se sont inclinés 3-1 à domicile contre Lanús pour le match retour des quarts de finale de la Copa Sudamericana et, après 0-0 au match aller, ils ont été éliminés de la compétition internationale. Il venait de perdre face à Huracán en tant que visiteur pour la première date du Groupe A de la Phase de Champion de la Coupe Diego Maradona, et a de nouveau perdu: Boca l’a battu 2-1 au stade Libertadores de América. Désormais sans sud-américain et avec peu de chances au championnat local, Rojo devra affronter 2021 sans compétitions internationales.

La continuité de Lucas Pusineri était inconnue jusqu’à il y a quelques jours. L’actuel entraîneur de l’équipe Avellaneda a un contrat jusqu’au 31 décembre et ne resterait pas au club: ils lui ont proposé de terminer la Diego Maradona Cup, mais il veut du noir ou du blanc: prolonger leur lien plus longtemps ou être licencié. C’est clair, pour Jorge Burruchaga, directeur de l’institution, cela n’a jamais été une priorité, mais quand il a pris le poste, Pusineri était déjà l’entraîneur.

Comme le rapporte le journaliste Nicolás Distasio à Halcones y Palomas (du lundi au vendredi de 12 à 14 heures sur l’écran de TNT Sports), Burruchaga veut Hernán Crespo, DT de la Défense et de la Justice. L’ancien attaquant n’aurait pas une sortie facile du Falcon, sachant qu’il a un contrat en cours et qu’il est également en demi-finale de la Coupe d’Amérique du Sud. La défense affrontera Coquimbo Unido du Chili. La première étape sera un visiteur, le jeudi 7 janvier, tandis que la revanche sera à Florencio Varela, une semaine plus tard. La finale de ce championnat se jouera le samedi 23 janvier au stade Mario Alberto Kempes de Cordoue, il est donc difficile de s’assurer que Crespo quitte l’équipe pour rejoindre Independiente.

D’un autre côté, Nicolás Latini a déclaré dans Halcones y Palomas que l’environnement de Pablo Moyano avait posé des questions sur la médina d’Alexandre «Cacique». L’entraîneur uruguayen de Talleres a également un lien actuel et, dans le groupe B de la phase de champion de la Coupe Diego Maradona, est deuxième avec 4 points, derrière Banfield, qui en a 6. Il faudra donc attendre. Le “ T ” a également la Coupe d’Amérique du Sud 2021, qu’il a classée la saison précédente.

Tout indique que Pusineri ne continuera pas en rouge et des remplacements possibles commencent déjà à être envisagés.