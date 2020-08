Après quelques jours à être le fer de lance de la pause de la LNH après les séries éliminatoires de la Coupe Stanley pour mettre la question du racisme au premier plan – en suivant l’exemple de la NBA et de la WNBA, de la MLS et de la MLB – les Golden Knights de Vegas et les Canucks de Vancouver changeront d’orientation. jouer sur la glace.

Entre leur affrontement dans le deuxième match et le largage de la rondelle pour leur inclinaison dans le troisième match samedi soir à Edmonton, les deux clubs étaient au centre de la poussée des joueurs pour se joindre au mouvement.

L’attaquant des Golden Knights de Vegas, Ryan Reaves, est devenu un visage audacieux du mouvement de la LNH et s’est entretenu avec un grand nombre d’autres joueurs d’Edmonton debout à ses côtés et derrière lui.

«J’irais en guerre avec ces gars», a déclaré Reaves, qui est noir et est originaire de Winnipeg. «Je déteste leurs tripes sur la glace, mais je ne pourrais pas être plus fier de ces gars. Cette déclaration qu’ils ont faite aujourd’hui est quelque chose qui va durer.

Cependant, la réunion des demi-finales de la Conférence Ouest de samedi est de retour sur le devant de la scène. Après avoir été vaincus 5-0 dans le premier match, les Canucks ont égalisé la série avec une impressionnante victoire de 5-2 mardi soir, remettant la pression sur les Golden Knights très favorisés.

C’était la première fois dans l’histoire de la franchise que Vegas perdait la réglementation face à Vancouver. Vegas a dominé le premier match de façon convaincante, et de nombreux plans vidéo ont montré des joueurs des Golden Knights riant et narguant les Canucks pendant le concours.

Vancouver a inversé le scénario lors du deuxième match, prenant une avance de 2-0 dans les 11 premières minutes et n’a jamais regardé en arrière.

“Nous voulions faire une déclaration, et évidemment c’était beaucoup plus calme là-bas (sur le banc de Vegas), et nous allons essayer de le garder ainsi”, a déclaré Bo Horvat. “Nous avons eu une excellente réponse. Tout le monde se vendait, tout le monde bloquait des coups, faisait tout ce qu’il fallait pour gagner.”

Vancouver a terminé avec un record de franchise de 40 tirs bloqués contre seulement 15 pour Vegas.

«Je sais que ce n’est pas amusant de voir des gars avec des blocs de glace après les matchs, des gens qui bloquent des tirs, mais en tant que gardien de but, j’apprécie cela», a déclaré le gardien de Vancouver Jacob Markstrom. “J’espère qu’ils continueront à bloquer les tirs, à m’aider.”

L’attaquant de Vegas Alex Tuch a déclaré que son équipe devait s’adapter.

“C’est une bonne équipe pour bloquer les tirs. Nous le savions avant même que la série ne commence. Ils bloquent beaucoup de tirs. Ils mettent leur corps en jeu”, a déclaré Tuch. “Nous avons décidé d’essayer de tirer à travers eux au lieu de les entourer et de faire le jeu simple.”

Vegas, qui a dû faire face à la distraction de l’agent de Marc-André Fleury, Allan Walsh, tweetant un dessin de Fleury ayant une épée avec le nom de l’entraîneur Pete DeBoer sur la poignée coincée dans son dos avant le premier match, a dû faire face à un autre faux pas sur les réseaux sociaux. après la défaite du match 2.

Le centre Jonathan Marchessault a eu une réponse profane à un message sur sa page Instagram qui l’accusait de plonger pour tirer des pénalités. Marchessault a ensuite arrêté la conversation, mais pas avant qu’une capture d’écran du dialogue ne fasse son chemin sur Twitter.

“Il a eu le meilleur de moi, mais il n’y a aucune excuse”, a déclaré Marchessault. “Je m’excuse sincèrement.”

DeBoer n’a pas indiqué qui commencerait dans les buts du troisième match, Robin Lehner ou Fleury. Lehner a réussi un blanchissage de 26 arrêts lors du premier match, mais il était perdant lors du match de mardi.

“Rien n’a changé dans mon esprit que les deux joueurs vont jouer ici”, a déclaré DeBoer.

– Médias au niveau du champ