S’adaptant déjà à une foule de doublons passés et imminents en raison des reports liés à la pandémie COVID-19, les cardinaux de Saint-Louis doivent maintenant réorganiser leur personnel de lanceurs pour expliquer une blessure à un contributeur prospère.

Le gaucher Kwang Hyun Kim devait commencer le match de dimanche soir contre les Chicago Cubs, mais son récent diagnostic de maladie rénale l’a placé sur la liste des handicapés de 10 jours. Le droitier Dakota Hudson (1-2, 2.77 ERA) recevra l’appel à la place; les Cardinals ont repoussé d’un jour son départ prévu dans le dernier verre du double de samedi.

St. Louis a utilisé un jeu d’enclos des releveurs et n’a pas manqué un battement, alors que cinq releveurs se sont combinés pour lancer sept manches de balle à trois coups pour aider les Cardinals (16-15) à remporter un balayage du projet de loi jumeau.

“Ce n’est pas un scénario idéal, sous aucune forme ou forme, mais nous sommes plus frais maintenant … dans une situation de sept manches avec un gars qui, selon nous, peut nous donner un peu de longueur dans ce match de neuf manches au Dakota,” Le manager des Cardinals, Mike Shildt, a déclaré. “Et puis que certains gars puissent se reposer au-delà de cela pour le double de mardi.”

Shildt devra également planifier les apparitions de tangage pour une autre paire de doubles à l’horizon. Saint-Louis devrait accueillir le Minnesota pour une paire de matchs mardi avant Detroit en visite pour deux jeudi.

Kim, qui a été emmenée dans un hôpital de Chicago avec des douleurs abdominales ce week-end, devrait retourner à Saint-Louis dimanche. Il a une fiche de 2-0 avec une MPM de 0,83 et un arrêt en cinq apparitions cette saison, couvrant 21 2/3 manches.

Kim est “totalement indolore”, a déclaré samedi le président des opérations de baseball des Cardinals, John Mozeliak.

“La bonne nouvelle est qu’il se sent beaucoup mieux et que l’optimisme pour lui de lancer ou l’attente pour lui de lancer à un moment donné cette année est encore une possibilité réelle”, a déclaré Mozeliak. “Je pense que nous allons juste voir ce qui se passe au cours de la semaine prochaine et comment il réagit à ses médicaments, mais il va bien, il se sent bien et évidemment c’est quelque chose que nous pouvons contrôler.”

Saint-Louis a remporté cinq de ses sept derniers matchs et compte deux autres matchs de saison régulière contre les Cubs de la Ligue nationale, dimanche soir et lundi après-midi.

Le gaucher Jon Lester (2-1, 5.11 ERA) fera le départ pour Chicago (23-17) alors qu’il aura son premier regard sur les Cardinals cette saison. En 20 départs en carrière contre St. Louis, Lester a une fiche de 8-6 avec une MPM de 3,26 et 119 retraits au bâton en 121 1/3 de manches.

Les Cubs ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs mais chercheront à se remettre sur la bonne voie alors qu’ils joueront 10 de leurs 13 prochains à Wrigley Field.

“Le mois de septembre a été un gros mois, et c’est beaucoup de choses que vous apprenez sur vos coéquipiers, beaucoup sur votre club, et vous pouvez voir où les choses vont se passer pour octobre”, a déclaré le voltigeur des Cubs Jason Heyward , qui bat .476 avec deux circuits et trois points produits au cours des sept derniers matchs.

Hudson a une fiche de 0-0 avec une MPM de 2,89 en quatre apparitions en carrière contre les Cubs, dont deux départs, tout en éparpillant 15 retraits au bâton et 10 marches en 9 manches 1/3.

