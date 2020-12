La plateforme Discovery Plus prépare le lancement du documentaire What Killed Maradona?, Pour tenter de faire la lumière sur les vraies causes de la mort de Diego Armando Maradona le 25 novembre. Il devrait être disponible le 28 décembre, un peu plus d’un mois après sa perte.

La mort de Diego Armando Maradona a choqué le monde entier. Le 25 novembre, Pelusa a perdu la vie à 60 ans. Ongle insuffisance cardiaque était la cause de sa mort, selon la version officielle, bien qu’il y ait des inconnues sur les vraies raisons de sa mort. Quelque chose que le documentaire What Killed Maradona?, Commandé par Discovery UK à ITN Productions, tentera de clarifier.

Le documentaire sortira le 28 décembre, c’est-à-dire avant la fin de l’année et juste un mois après la mort de Maradona. La production comprendra des entretiens avec des scientifiques du sport, des médecins et plusieurs personnes proches de Pelusa, et parlera également de certains épisodes connus de la vie de Maradona qui ont affecté sa santé et pourraient précipiter sa mort.

Il existe de nombreux livres, documentaires et films sur la vie et la carrière de Diego Armando Maradona. Maintenant, il y en a aussi un sur sa mort. Selon le communiqué d’ITN, «ce documentaire propose un aperçu unique de la vie de Maradona et de son décès, parler à des gens qui le connaissaient, l’aimaient et travaillaient avec lui ».