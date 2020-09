LAKE BUENA VISTA, Floride – Il arrive un moment dans la plupart des séries éliminatoires de la NBA où la meilleure équipe s’établit, et les Boston Celtics reportent celle-ci aussi longtemps qu’ils le pouvaient. Lundi, ils ont montré pourquoi ils étaient les supérieurs des Raptors de Toronto – et peut-être leur successeur.

Kim Klement-USA TODAY Sports

Le cinquième match de cette série figurera dans le livre sous le nom de Celtics 111, Raptors 89, pour prendre une avance de 3-2 dans la série, mais cela ressemblait davantage à un coup de poing à élimination directe au début du tour. Jayson Tatum n’a pas bien tiré mais cela n’a pas d’importance. Gordon Hayward vient d’arriver sur le campus pour sa quarantaine mais il n’était pas nécessaire. Le principal avantage des Raptors dans cette série était leur courage au championnat. Les Celtics l’ont contré avec une énergie exceptionnelle – “on pouvait le sentir dès le départ”, a déclaré l’entraîneur de Boston Brad Stevens – et cela ressemblait à l’un de ces matchs où peu importait vraiment qui marquait pour les Celtics, parce que vous saviez quelqu’un le ferait. Lorsque Kemba Walker a terminé la première mi-temps en se frayant un chemin vers le filet pour un seau, les Celtics ont mené 62-35.

Il n’y aurait pas de héros de dernière seconde des Raptors, comme dans le jeu 3, et pas de léthargie des Celtics tout au long du jeu, comme dans le jeu 4. C’était juste un jeu 5 à l’ancienne; les deux équipes se connaissent maintenant, et les Celtics en ont plus.

“Vous ne pouvez pas passer les séries éliminatoires sans un certain chagrin”, a déclaré Stevens. “Vous ne pouvez pas passer les séries éliminatoires sans que de mauvaises choses ne se produisent.”

Survivez au chagrin et vous pouvez passer à autre chose. Les Celtics ont besoin d’une victoire pour le faire. Au-delà de cela se profile le Miami Heat, puis un probable match de finale de la NBA contre l’un des favoris de LA, et oui, nous prenons une longueur d’avance sur nous-mêmes, et je m’excuse. J’ai eu du temps libre pendant la seconde période.

La croissance en NBA est rarement linéaire. L’équipe des Celtics qui a poussé les Cavaliers de LeBron James au bord il y a deux ans était censée se battre pour un titre l’année dernière avec un Kyrie Irving en bonne santé. Nous savons tous ce qui s’est passé: mauvaise chimie, résultat décevant. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les Celtics sont meilleurs maintenant – Jayson Tatum et Jaylen Brown sont bien améliorés, Kemba Walker s’adapte comme Irving ne l’a jamais fait – mais le fait est qu’ils sont meilleurs. C’est évidemment une post-saison étrange. Cela ne devrait choquer personne si nous obtenons un champion surprenant.

Bien sûr, nous avons également eu un champion surprenant l’année dernière. Puis Kawhi Leonard a quitté Toronto pour Los Angeles, et en son absence, les Raptors ont fait à peu près tout ce que vous pouviez leur demander cette année, sauf développer un vaccin. Ils ont toujours la ténacité et l’excellent coaching qui leur ont valu un titre. Ils n’ont tout simplement pas Kawhi. Pour tous les discours sur la façon dont ils pourraient gagner un titre, et tous les moments où ils ont regardé le rôle, ils doivent maintenant battre la meilleure équipe deux fois juste pour avancer.

C’est fini, à cause de jeux comme celui-ci: jusqu’à 39-25, Marcus Smart a arraché le ballon des mains de Kyle Lowry sur une pause, est resté dans les limites et l’a passé à un coéquipier. Smart a fait des jeux comme ça depuis l’université, mais ce soir-là, c’était tout à fait conforme à la façon dont son équipe jouait. Les Celtics semblaient déterminés à éviter les accalmies – Stevens a appelé un temps mort après que les Raptors l’ont réduit à 18-7.

Brown, le meilleur joueur sur le terrain, a déclaré que l’objectif du cinquième match était de garder les choses simples: “Hit simple”. Moins de réflexion aurait pu conduire à plus d’énergie, et au basketball, plus d’énergie et plus de talent équivaut généralement à plus de points.

Toronto ne va pas plier. Lowry ne le permettra pas. Et si les Celtics supposent que c’est fini, ils devront faire face à un jeu tout-peut-arriver 7. Mais tout ce que les Celtics ont à faire maintenant, c’est ce qu’ils ont déjà fait. Ils le savent. Les Raptors le savent probablement aussi.