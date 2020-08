• Comme les ouvreurs de séries anticipés vont, celui-ci était un raté: Les Raptors et les Celtics sont entrés dans les demi-finales de la Conférence Est à blanc chaud. Boston a été le seul à rester ainsi, battant Toronto 112-94 lors du premier match de dimanche. Les Celtics ont mené le fil à fil, créant une avance de 19 points en première demie dont Toronto n’a pas pu se remettre. Jayson Tatum (21 points) et Marcus Smart (21) ont ouvert la voie, deux des six joueurs de Boston à deux chiffres. Le 7 août, les Celtics ont bombardé les Raptors par 22. Ils ont presque égalé cela dimanche.

Qu’est-il arrivé à Toronto? Les Raps ont l’habitude de mal jouer dans le premier match, mais c’était moche. La défense tant vantée de Toronto a été déchiquetée dans celui-ci. Boston a tiré 47% du sol et 43,6% de trois. Les trois coins de coin étaient un énorme problème pour les Raptors. L’offensive drive-and-kick de Boston a trouvé des tireurs largement ouverts dans les coins, avec Tatum, Smart, Jaylen Brown et Brad Wanamaker les frappant. Toronto ne pouvait rien obtenir de lui-même derrière l’arc, terminant à 25%. Les plus petits Celtics ont surpassé les Raptors (50-40) et les ont égalés en points dans la peinture (38). Rotation centrale de Boston de Daniel Theis et Robert Williams: 23 points, 20 rebonds.

• Pagination, Pascal Siakam: À quel point les Raptors devraient-ils s’inquiéter pour Siakam? L’attaquant des étoiles a soumis un autre clunker, une faute remplie de 13 points (sur un tir de 5-16). Nick Nurse a repoussé l’inquiétude concernant Siakam, mais après une séquence inégale de matchs de classement et un premier tour avec un seul match au-dessus de 43%, il doit y avoir une certaine inquiétude. Les Raptors ont joué contre Siakam dans le poteau, mais la série de solides défenseurs des ailes de Boston – Smart, Brown et Semi Ojeleye – a forcé Siakam à effectuer des tirs difficiles. L’infirmière l’a dit: Toronto a besoin de Siakam pour être un fabricant de tir. Il devra le faire contre une équipe des Celtics qui joue une excellente défense de périmètre.

• Montre Kemba: Le banc de Boston a haleté collectivement lorsque Kemba Walker est venu en faveur de sa jambe gauche après l’avoir tordue en défendant un entraînement par Siakam. Les problèmes de genou de Walker remontent à février, lorsqu’il a raté du temps après la pause des All-Star. Ils se sont attardés tout au long de la pause, les Celtics gardant Walker sur une restriction de minutes pendant les matchs de classement. Walker a secoué la blessure, a commencé la seconde moitié et a terminé avec 18 points. Mais ce genou a été gênant. Cela vaut la peine de regarder comment Walker réagit avant le deuxième match de mardi.