En égalant leur série de demi-finales de la Conférence de l’Est contre les Celtics de Boston, les Raptors de Toronto ont révélé leur clé pour se qualifier pour la prochaine ronde des séries éliminatoires: monter leur Big Three.

Kyle Lowry, Pascal Siakam et Fred VanVleet ont chacun joué bien au nord de 40 minutes, y compris toute la seconde période, lors de la victoire 100-93 des Raptors lors du quatrième match de samedi. On comptera également sur le trio alors que Toronto cherche à maintenir son élan lors du cinquième match, lundi soir, près d’Orlando.

Les Raptors avaient été derrière 2-0 dans la série avant de remporter le troisième match de jeudi sur un buzzer-batteur miracle de OG Anunoby à 0,5 seconde de la fin. Le quatrième match a été moins compliqué, car Toronto a entamé le quatrième quart avec une avance de huit points qu’il ne semblait jamais en danger de perdre.

“Je pense que nous pouvons toujours arriver à un autre niveau”, a déclaré Siakam, qui a réalisé son meilleur match de la série avec 23 points et 11 rebonds. “J’ai l’impression que nous pouvons toujours faire ça … et une fois que nous l’avons fait, nous sommes une équipe assez spéciale.”

Lowry a été excellent pour le deuxième match consécutif, marquant 22 points pour aller avec 11 rebonds. VanVleet a réussi cinq trois points parmi ses 17 points alors que Toronto a frappé 17 de ses 44 chances de profondeur (38,6%) après une moyenne de 28,3% au cours des trois premiers matchs de la série.

«Il n’y a pas de raison de se reposer, il n’y a pas de lendemain», a déclaré VanVleet à propos de sa charge de travail supplémentaire. “Il n’y a aucun moyen de le gérer, et l’entraîneur nous fait confiance et communique à un niveau où si vous avez besoin de repos, vous en obtenez un. … En ce moment, je pense qu’il roule avec les gros canons, et c’est ainsi que on aime ca.”

Ayant perdu leur avance de 2-0 dans la série, les Celtics chercheront plus de leurs joueurs vedettes. Kemba Walker, pour un, a déclaré qu’il devait être plus agressif après avoir pris seulement neuf tirs lors de la défaite de samedi.

“C’est inacceptable en mon nom, pour être honnête”, a déclaré Walker.

Walker n’a frappé que 1 sur 6 six chances sur trois dans le cadre d’un plus grand problème d’équipe pour Boston, qui n’a réalisé que 7 des 35 tirs derrière la ligne (20,0%) pendant le match.

“Nous avons vraiment raté”, a déclaré Walker. “Nous avons raté beaucoup de coups ouverts que nous savons que nous pouvons faire. Comme je l’ai dit, nous devons les faire. Nous devons faire des tirs. Quand les gars obtiennent des coups, quand les gars sont ouverts, nous devons les abattre.”

Jaylen Brown, en particulier, a eu du mal avec 14 points sur 4 tirs sur 18. Il a raté ses neuf premiers tirs sur trois avant de finalement se faire une marque au quatrième quart.

“C’est le temps décisif, 2-2. La série est à égalité”, a déclaré Brown. “Nous n’avons pas bien joué. Je n’ai pas bien joué. Nous avons dû rebondir et être prêts à nous battre.”

Les Celtics s’attendent à ce que l’attaquant partant Gordon Hayward revienne dans la bulle dimanche soir pour la première fois depuis qu’il s’est foulé la cheville lors du premier match de leur série éliminatoire de premier tour. L’entraîneur Brad Stevens a déclaré que Hayward, qui doit être mis en quarantaine quatre jours, ne jouera toujours pas “de sitôt”.

