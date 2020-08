La légende du big man des Boston Celtics, Bill Russell, et l’actuelle aile star des Celtics, Jaylen Brown, ont retweeté un message du gardien de tir de Utah Jazz Donovan Mitchell publié en réponse à la fusillade de Jacob Blake aux mains de la police dimanche.

Blake – un homme noir étouffé et abattu dans le dos sept fois après avoir rompu un combat entre deux femmes à Kenosha, Wisconsin dimanche soir – est un autre incident dans une longue série d’entre eux qui a vu une force meurtrière utilisée sur des personnes de couleur dans les Etats Unis

Ce sont des violences policières similaires qui ont déclenché des manifestations internationales en réponse au meurtre de George Floyd ce printemps à Minneapolis, Minnesota.

En fait, ce sont ces manifestations mêmes qui ont conduit à l’accord de redémarrage historique de la NBA et de la National Basketball Players Association pour centrer les interventions de justice pro-raciale de nature à la fois symbolique et structurelle comme condition de la reprise de la saison 2019-20.

Un accord de redémarrage actuel Celtic Brown a suivi les traces de la légende de Boston et guerrier des droits civiques de longue date Russell en utilisant sa plate-forme pour attirer l’attention.

Jaylen Brown a tweeté la réponse ci-dessus à la fusillade, ainsi que l’ancien espoir présidentiel, le sénateur Bernie Sanders, sur l’incident, en plus du tweet de Mitchell:

À l’heure actuelle, Blake a été traité et devrait survivre, mais cela n’a pas fait grand-chose pour empêcher les mêmes peurs, colère et rage à la mort de Floyd et d’innombrables autres de bouillonner chez des joueurs comme Brown, Mitchell et Russell.

Le gouverneur du Wisconsin, Tony Evers, n’a pas tardé à répondre, en tweetant le message suivant:

«Ce soir, Jacob Blake a été abattu dans le dos plusieurs fois, en plein jour, à Kenosha, Wisconsin. Kathy et moi rejoignons sa famille, ses amis et ses voisins dans l’espoir sincèrement qu’il ne succombera pas à ses blessures. Bien que nous ne disposions pas encore de tous les détails, ce que nous savons avec certitude, c’est qu’il n’est pas le premier homme ou la première personne noire à avoir été abattu, blessé ou tué sans pitié par des personnes chargées de l’application de la loi dans notre État ou notre pays. . »

Reste à voir comment la NBA, ses Noirs et ses joueurs de couleur, et la communauté noire au sens large réagissent, mais à tout le moins, l’incident n’est qu’un des nombreux autres points de données montrant combien de travail il reste à faire pour s’assurer que Black Lives Matter aux États-Unis