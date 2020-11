Barcelone visite l’Ukraine pour affronter le Dinamo Kiev lors du match correspondant à la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Les Catalans sont en tête du groupe G et une victoire leur permettrait de certifier leur passage en huitièmes de finale, puisqu’ils ont remporté les trois matches qu’ils ont disputés jusqu’à présent.

Les hommes de Ronald Koeman font face au choc à un moment sensible. Alors que tout se passe bien dans la compétition continentale maximale, la trajectoire en Ligue est inquiétante. Avec un pied et demi en huitièmes de finale de la Ligue des champions, l’entraîneur de Barcelone s’est permis le luxe de donner du repos à Leo Messi et Frenkie de Jong, qui ont pratiquement tout joué jusqu’à présent cette saison.

En outre, Barcelone arrivera en Ukraine avec plusieurs pertes importantes, comme Gérard Piqué, grièvement blessé contre l’Atlético de Madrid, Sergi Roberto, absent pour deux semaines, Ansu Fati, qui reste plusieurs mois en cale sèche, et Sergio Busquets, blessé en équipe nationale et qu’il continue de hâter son retour sur le terrain. Face à cette situation, ÓScar Mingueza, footballeur de la filiale, a pour objectif de partager l’axe de l’arrière avec Lenglet, Koeman devra donc tirer le moins habituel pour pouvoir faire les onze.

Barcelone cherchera une victoire contre un rival abordable pour tenter de guérir les blessures causées dans la Ligue, où ils ont 12 points de retard sur le premier et quatre sur la relégation, même s’il est vrai qu’ils ont deux matchs en attente. En plus de la crise du sport, il y a des fissures dans la semelle intérieure. Leo Messi est critiqué pour son attitude ou Griezmann continue sans commencer et son environnement a mal parlé du “ 10 ”. À cela s’ajoutent les graves blessures subies par l’équipe ces dernières semaines.

Ahead sera un Dynamo de Kiev en tête du championnat ukrainien et qu’il était sur le point de faire beaucoup de dégâts lors du match aller contre Barcelone au Camp Nou. Mircea Lucescu pourra compter sur pratiquement toute son équipe, contrairement au match auquel ils ont joué à Barcelone, où la moitié de l’équipe a raté le match en raison d’une épidémie de coronavirus.