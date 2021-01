Dans le monde du sport, il y a eu de grandes évolutions physiques ces dernières années. Surtout chez les joueurs qui une fois à la retraite concentrent leurs heures d’entraînement dans le gymnase, gagnant une masse musculaire notable et montrant une énorme amélioration physique: ils élargissent le dos, gagnent le bras et se chargent de l’enseigner via leurs réseaux sociaux. Le dernier à surprendre tout le monde avec son changement a été Fernando Torres.

L’attaquant a monopolisé toutes les couvertures avec sa publicité pour un bookmaker asiatique, où il montre un grand changement physique, gagnant beaucoup de masse musculaire et augmentant de plusieurs centimètres son dos et ses biceps. El Niño n’a jamais été un joueur particulièrement musclé et n’en a pas eu besoin. Maintenant, après sa retraite en 2019, l’évolution est évidente.

La de tours C’est le dernier grand changement physique dans le sport mais dans la mémoire se trouvent ceux d’autres grands athlètes tels que Adama Traoré, qui est passé d’un jeune homme maigre à La Masía à un hypermusculé en Premier League. Un autre également actif comme Lion Gotetzka, champion de la dernière Ligue des champions avec le Bayern Munich qui a fait bon usage des mois de confinement à domicile.

D’autres athlètes vétérans aiment Luis Nani, José Mari ou Ze Robert Ils continuent à avoir l’air de type sur leurs réseaux sociaux et montrent que l’âge n’a pas d’importance, mais l’envie de continuer à avoir l’air en pleine forme, indépendamment d’avoir 20, 30 ou 40 ans.