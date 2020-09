Les entraîneurs de la NFL sont rarement aussi directs qu’Anthony Lynn lundi. Le patron des Chargers est sorti et a déclaré que Justin Herbert n’était pas prêt à commencer à temps plein dans la NFL.

Il n’est pas vendu même après que le quart recrue a joué comme un partant à la place de Tyrod Taylor (poitrine, côtes), qui était un scratch tardif dimanche.

“Je pensais qu’il était venu et nous avait donné une chance de gagner”, a déclaré Lynn lors d’un briefing avec des journalistes (selon ., abonnement requis). “Mais il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Il y a beaucoup de choses que nous n’avons pas fait avec Justin sur le terrain (dimanche). Il est un remplaçant pour une raison. C’est un recrue et il a beaucoup à apprendre. à propos de ce jeu. “

C’est suffisant. Herbert a saboté son équipe avec une mauvaise interception. Mais voici une question: quelle partie de «a effectué 66,7% de ses passes, a réalisé en moyenne 9,4 verges par tentative et n’a eu qu’un seul chiffre d’affaires et deux sacs en 79 clichés lors de sa première action professionnelle, le tout contre les champions en titre du Super Bowl», Lynn n’est pas comprendre?

“Je pense qu’il va être un quart-arrière exceptionnel. Mais je veux le mettre là-bas quand je saurai qu’il est prêt”, a ajouté Lynn, selon ..

Lynn remettra Taylor là-bas dès qu’il sera guéri d’une maladie thoracique, qui aurait été une réaction à une injection juste avant le coup d’envoi pour traiter la blessure aux côtes. Mais soyons francs: Herbert avait l’air prêt à concourir et il a remporté un autre départ dimanche à domicile contre les Panthers 0-2 même si Taylor récupère à temps.

Des visites consécutives à Tampa et à la Nouvelle-Orléans après le week-end prochain ne seraient pas idéales pour son développement, mais il vient d’exécuter un plan de match conservateur à la volée contre une équipe qui tient à se répéter. Vinnie Iyer de SN a plus d’informations sur la façon dont Herbert a réussi à maintenir l’attaque de Kansas City hors du terrain. Vous vous attendez à ce que Lynn et les entraîneurs conçoivent des plans similaires contre les meilleurs de la NFC Sud.

Les Chiefs, a noté ., étaient en désavantage numérique en défense et n’étaient pas prêts à affronter Herbert après s’être préparé pour Taylor toute la semaine, mais à être franc: si Herbert n’était vraiment pas prêt à exécuter de manière cohérente, alors la défense de Steve Spagnuolo. aurait trouvé comment l’arrêter, peu importe le personnel. Au lieu de cela, Herbert et les Chargers ont accumulé 479 verges au total et 20 points.

Si Lynn est déterminé à gagner des matchs et à garder son travail, et il l’est, alors il doit suspendre sa loyauté envers Taylor et monter Herbert un autre match ou deux avec LA à 1-1. Il aurait dû remarquer que l’enfant a l’air aussi capable que le vétérinaire de grincer des victoires.