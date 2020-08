Toute inquiétude selon laquelle les Golden Knights de Vegas pourraient être distraits par Tweetgate a été rapidement dissipée dimanche soir lorsqu’ils ont dépassé les Canucks de Vancouver 5-0 dans le premier match de leur série de demi-finale de la meilleure des sept séries de la Conférence de l’Ouest.

Les Golden Knights bien reposés n’ont jamais été vraiment menacés, prenant une avance de 1-0 à mi-chemin de la première période sur un but de Jonathan Marchessault, prolongeant la marge à 4-0 en deuxième période, puis revenant à la maison alors que Robin Lehner décrochait son premier. blanchissage en séries éliminatoires en carrière avec 26 arrêts.

Un peu plus de 24 heures plus tôt, le Twitterverse était en feu après qu’Allan Walsh, l’agent de longue date et ami du célèbre gardien des Golden Knights Marc-André Fleury, ait tweeté un graphique de Fleury avec une grande épée portant le nom DeBoer, comme à Vegas. l’entraîneur Peter DeBoer, sur la poignée et coincé dans le dos.

Fleury, bien qu’il soit contrarié par son manque de temps de jeu en séries éliminatoires, a demandé à son agent de supprimer le tweet dimanche bien après que les dégâts aient été causés et a ensuite tenu une conférence de presse où il a ensuite déclaré aux journalistes: “Tout ce qui m’importe, c’est de gagner. et ce qu’il y a de mieux pour l’équipe. “

DeBoer n’a abordé la question qu’après la victoire déséquilibrée du premier match et s’est dit “confiant à 100%” que l’affaire avait été réglée.

“Toute la situation des gardiens de but, c’est le bruit extérieur qui ne jouera aucun rôle dans ce que nous faisons ici”, a déclaré DeBoer. “Nous sommes ici pour une chose et c’est de gagner le deuxième match contre Vancouver et, espérons-le, de continuer à avancer ici.”

Vegas, qui a éliminé Chicago en cinq matchs au premier tour le 18 août, a fait rouler les Canucks à la fois sur la feuille de match et physiquement dans le premier match, remportant 54 coups sûrs, dont 11 de Ryan Reaves et neuf de William Carrier.

“Une partie du plan de jeu est de recruter des gens chaque fois que nous en avons l’occasion”, a déclaré DeBoer. “Nous avons des gars qui aiment cette partie. (Reaves and Carrier) se terminant avec 20 coups sûrs, c’est une bonne nuit pour eux. …

“C’était une bonne victoire, une bonne victoire d’équipe. Nous sommes sortis prêts à jouer.”

Reilly Smith, Mark Stone et Alex Tuch ont chacun marqué un but et une aide pour Vegas, qui s’est amélioré à 9-0-2 de tous les temps contre Vancouver.

L’entraîneur de Vancouver, Travis Green, dont l’équipe a dû faire face à un revirement rapide après avoir éliminé le champion en titre de la Coupe Stanley, les Blues de St. Louis tard vendredi soir, a refusé d’utiliser la fatigue comme excuse pour la défaite.

“(Vegas est) une équipe rapide, c’est une bonne équipe”, a déclaré Green. “Nous avons juste besoin de mieux jouer. Nous n’avons pas très bien joué ce soir.”

Les Canucks ont été blanchis par le Wild du Minnesota 3-0 lors du premier match de la ronde de qualification avant de remporter les trois prochains matchs consécutifs. Ils ont prolongé leur séquence de victoires à cinq avant de perdre des matchs consécutifs contre les Bleus, mais ils ont rebondi pour remporter les matchs 5 et 6 par un score combiné de 10-5.

“J’ai beaucoup confiance en notre groupe”, a déclaré Green. “Cela n’a pas changé. Chaque fois que nous les avons défiés et leur avons demandé de répondre, ils nous ont toujours donné un effort. Un match. Nous rencontrerons notre groupe (lundi) et nous serons prêts pour le prochain. Jeu.”

DeBoer a déclaré: “Nous savons qu’ils vont repousser. Nous allons devoir apporter les mêmes efforts et le même respect au jeu dans le deuxième match, car ce n’est qu’une victoire. Vous savez que vous allez obtenir une réponse. d’une équipe qui vient de frapper deux très bonnes équipes. “

– Médias au niveau du champ