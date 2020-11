▲ Le champion de transport Derrick Henry a contribué trois touchés dans la déroute 45-26 des Titans des Colts pour prendre le dessus sur l’AFC Sud en route vers les éliminatoires. Photo Ap

Ap

Journal La Jornada

Lundi 30 novembre 2020, p. 5

Tampa Bay., Le duel entre le quart-arrière le mieux payé de l’histoire contre le quart-arrière le plus gagnant de tous les temps a été remporté par Patrick Mahomes sur Tom Brady lors de la victoire 24-27 des Chiefs de Kansas City sur les Buccaneers de Tampa Bay, dans la semaine 12 de la NFL, convulsé en raison de l’augmentation des infections à coronavirus qui a provoqué des reports de match.

Ce n’est qu’au premier quart-temps que les champions en titre de la Ligue – qui ont atteint 10 victoires pour la septième saison – ont vu les hôtes vierges. En attaque de passe, Mahomes a enchaîné deux tirs à Tyrek Hill, de 75 et 44 verges, ainsi qu’un de plus de moins de profondeur dans la troisième manche.

Mahomes a complété 37 des 49 passes et 462 verges contre 27 tirs de Brady, trois d’entre eux dans la zone des buts avec une paire contre Mike Evans au quatrième quart, mais il n’a pas été suffisant pour faire le retour. Il a été intercepté deux fois.

Les Chiefs sont forts dans l’AL West (10-1), tandis que les Buccaneers restent deuxième (7-5) dans le sud de la NL à l’approche des séries éliminatoires.

Pendant ce temps, le champion de course Derrick Henry a catapulté les Titans du Tennessee au sommet de l’AFC Sud après avoir battu les Colts d’Indianapolis 26-45.

Henry a puni la deuxième meilleure défense de la ligue en accumulant 140 verges et trois touchés en première mi-temps.

Le leader de la course a disputé trois matchs consécutifs d’au moins 100 verges et huit de suite sur la route avec une centaine ou plus, égalant la marque du demi offensif Chris Johnson pour la deuxième plus longue séquence depuis la fusion des ligues en 1970.

Les cafés sont toujours dans la lutte

Les Browns surprenants continuent de se battre pour une place en séries éliminatoires de l’AFC avec une victoire de 25-27 sur les Jaguars de Jacksonville, lors d’une journée mémorable pour Callie Brownson, chef de cabinet de Cleveland, en tant que premier entraîneur-chef de la NFL en diriger le travail des bouts serrés.

Cleveland s’est amélioré à 8-3 pour la première fois depuis 1994, quand il est allé 11-5 sous Bill Belichick. C’est le plus grand nombre de victoires en 13 ans et il est derrière les invaincus des Steelers de Pittsburgh, qui jouent ce mardi contre les Ravens de Baltimore dans un duel divisionnaire.

Jacksonville (1-10) a établi un record de franchise pour une seule saison en subissant sa 10e défaite consécutive.

Miami, autre équipe surprise de la saison, a battu les Jets de New York 3-20, qui ne connaissent toujours pas la victoire après avoir accumulé la onzième défaite.

Ryan Fitzpatrick a tiré deux coups dans la zone rouge en tant que quart partant à la place de la recrue blessée Tua Tagovailoa pour porter les chiffres des Dolphins à 7-4.

L’équipe de Floride se classe deuxième de l’AFC Est, derrière le leader des Buffalo Bills (8-3), qui a battu les Chargers de Los Angeles 27-17 et devant la Nouvelle-Angleterre (5-6), qui a battu 20- 17 aux Cardinals avec un panier Nick Folk de 50 verges. L’Arizona est tombé à la troisième place du NFC West, derrière les Rams, qui ont succombé 20-23 à San Francisco.

Les Patriots ont été condamnés hier à une amende de 350 000 $ pour avoir violé les protocoles Covid-19, ainsi que la Nouvelle-Orléans, qui paiera 500 000 $; la NFL les a dépouillés d’un choix de septième ronde en 2021.

Mené par le quart Tayson Hill avec deux touchés précipités, Santos continue de dominer le NFC South en battant Denver 3-31, qui avait le receveur recrue Kendall Hinton aux commandes, après que les Broncos se soient retrouvés sans quarts en raison d’une épidémie de coronavirus.

Deion Jones a retourné une interception de 67 verges pour entrer dans la zone promise, Matt Ryan a lancé deux courtes passes de touché et les Falcons d’Atlanta ont fait rouler Derek Carr et les Raiders de Las Vegas 43-6.

Les Giants de New York ont ​​été laissés sans quart partant Daniel Jones avec une blessure aux ischio-jambiers subie dans la seconde moitié du match, mais l’attaque a suffi à battre les fonds bengalis à Cincinnati 17-19. La victoire les a mis devant le NFC Est (4-7).

À Minneapolis, Kirk Cousins ​​a lancé trois passes de touché et les Vikings du Minnesota ont battu les Panthers de la Caroline 28-27, qui n’ont pas réussi à faire le retour après un panier manqué.