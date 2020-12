Afp

Journal La Jornada

Mercredi 16 décembre 2020, p. a11

Barcelone. L’entraîneur de Barcelone, Ronald Koeman, a félicité son capitaine Lionel Messi hier, qui est à un pas d’égaler le record de buts de Pelé avec un seul club.

Lors d’une conférence de presse avant le match de championnat d’aujourd’hui contre la Real Sociedad, l’entraîneur a commenté: Ces chiffres sont impressionnants; Nous n’allons pas avoir un joueur qui rendra ce club plus efficace, c’est pourquoi il est numéro un, c’est incroyable ce qu’il a fait pour l’équipe Blaugrana.

On a vu l’autre jour que l’équipe dépend toujours beaucoup de Leo, a-t-il ajouté en référence à la victoire 1-0 sur Levante dimanche dernier avec un but de la star argentine, qui est à un but d’égaler le record de 643 avec lui. Santos, qui a Pelé comme l’homme qui a marqué le plus avec un maillot d’équipe.

Le capitaine du Barça pourra aujourd’hui rattraper la légende brésilienne face à la Real Sociedad, un match pour consolider le chemin de la victoire entamé contre Levante. L’autre jour, le résultat était très important. L’attitude de l’équipe était bonne, et ces trois points nous donnent un peu plus de tranquillité d’esprit pour affronter le match de demain (aujourd’hui), a déclaré Koeman.

Cependant, l’entraîneur du Barça, dont l’équipe est huitième du championnat, à 9 points du leader, la Real Sociedad, a reconnu qu’en général on ne peut pas être satisfait de notre trajectoire en championnat, on a perdu des matchs qui ne pouvaient pas être perdus. Nous devons être plus réguliers que ce que nous avons montré jusqu’à présent.

En revanche, Jordi Farré, qui a présenté la motion de censure qui a fini par renverser l’ancien président de Barcelone, Josep Bartomeu, a laissé entendre dans une interview à l’. que s’il remportait la présidence des Blaugrana, il chercherait à signer Neymar, et a ajouté qu’il est essentiel de conserver à Messi. Nous travaillons sur la question (de Messi) et j’espère que le 25 janvier, après avoir remporté les élections, la première chose qu’il fera est de signer son nouveau contrat. Leo, à la fin, veut rester au Barça et je suis sûr qu’il n’y aura pas de problème, a-t-il déclaré.