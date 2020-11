▲ Le rojiblanco Issac Brizuela échappe à la marque de Facundo Waller, hier lors du match correspondant à la 16e journée des Gardiens 2020 Photo Jam Media

De l’écriture

Journal La Jornada

Dimanche 1 novembre 2020, p. a10

Les Pumas ont eu peur mais ont réussi à sauver un match nul 2-2 contre Chivas qui a tenté de se racheter sur le terrain, après avoir fait face à des problèmes d’indiscipline et d’infections à Covid-19. Alors que Guadalajara a savouré le résultat en atteignant 23 points pour atteindre la huitième marche, les Pumas continuent parmi les premières positions avec 29 points, même s’ils n’assurent toujours pas leur passe directe en championnat.

Uriel Antuna a été le premier à marquer au stade universitaire olympique après seulement six minutes, Nicolás Freire a égalisé à 18 et Jesús Molina a inscrit le deuxième but de Chivas à 38. Le sauveur de Pumas était l’expérimenté Carlos González, qui a équilibré les cartes à 79.

Quelques heures à peine après avoir séparé indéfiniment Dieter Villalpando, qui fait face à des poursuites judiciaires, de l’équipe, les Chivas ont également écarté Alexis Peña, Javier La Chofis López et José Juan Vázquez pour ce match. De plus, ils n’avaient pas l’attaquant José Juan Macías, blessé, ni l’entraîneur Víctor Manuel Vucetich, infecté par Covid-19, donc Guadalajara était dirigé par Ricardo Cadena.

Cependant, les problèmes extra-courts n’ont pas affecté les rojiblancos et dans les premières minutes ils ont surpris. Isaac Brizuela a débordé sur le côté droit et a envoyé une passe à Uriel Antuna, qui a battu l’arrière local en fermant la pince avec un tir a frappé le poteau pour mettre le premier but.

Les chats se sont réveillés et ont essayé d’équilibrer avec des tirs de Juan Ignacio Dinenno et Facundo Waller, mais ils ont échoué dans la direction du ballon.

Le but était la seule tâche des étudiants universitaires et ils ont réussi à secouer les filets avec un coup de pied arrêté. Waller a pris un corner et Nicolás Freire a frappé une tête pour égaliser.

Pendant quelques instants, les Auriazules ont été plus offensives, mais ils ont commis de nombreux oublis et Guadalajara a repris l’avantage. Sur un corner d’Alexis Vega, Jesús Molina a dominé l’arrière d’une tête pour porter le score à 1-2.

Avec le score contre, Waller s’est laissé emporter par la nervosité et s’est disputé avec Jesús Sánchez. L’altercation a valu à la fois un avertissement.

Les Chivas ont repris le contrôle au début du complément et ont fait souffrir les chats. À grande vitesse, Uriel Antuna a filtré sur la voie de gauche et a envoyé une passe à Alexis Vega, qui a raté l’arrivée et le ballon a frappé à l’extérieur du filet. Jesús Angulo a également cherché le but avec un tir qui s’est écrasé sur la barre transversale; Pumas a été sauvé à nouveau.

L’équipe universitaire s’est relancée sous la direction de Juan Dinenno, qui a envoyé un tir qui a été bloqué par Raúl Gudiño puis a envoyé une passe à Juan Pablo Vigón, mais le tir est passé largement.

Face aux complications auxquelles font face les Auriazules à l’offensive, l’entraîneur Andrés Lillini a rafraîchi ses pièces et envoyé Leonel López sur le terrain. Mais le salut est venu avec un tir de l’un des hommes forts de l’attaque féline.

Lorsque Pumas a semblé vaincu, Alan Mozo a fui dans la zone de Chivas sur le côté droit et a envoyé un centre pour Carlos González pour mettre l’égalité.

La fermeture a été douloureuse pour les chats, après que le sifflement César Ramos Palazuelos ait expulsé Alan Mozo à la 87e minute.

Peu de temps avant, Puebla a battu Atlas 1-0 et maintient ses chances d’obtenir un billet pour les séries éliminatoires. Avec un but de George Corral (39), l’équipe de La Franja a atteint la 13e place, avec 17 points, tandis que les rojinegros n’ont plus d’options pour avancer en restant avec seulement 13 points à la 16e place.