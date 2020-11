L’Atlético de Madrid est l’une des grandes nouvelles de cette Ligue. L’équipe de matelas, malgré deux matchs de moins que la grande majorité, est en tête du classement grâce au déploiement d’un football plus offensif, performant à un niveau élevé et qui a déjà déposé sa candidature pour lutte pour le championnat de la ligue jusqu’à la fin de la saison.

L’un des premiers points à considérer dans ce nouvel Atlético de Madrid, il est en transition. L’équipe rojiblanco a connu une mauvaise saison l’année dernière malgré le fait qu’elle a fini par sauver le mobilier en se qualifiant, une autre année, pour la Ligue des champions. Ce niveau a été marqué par le départ d’une grande partie du vestiaire, de personnes très importantes tant sur le terrain qu’à l’extérieur comme Griezmann, Godín, Lucas, Rodri, Juanfran ou Filipe Luis.

Cholo Simeone n’a cessé de répéter qu’il s’agissait d’une campagne de transition et beaucoup l’ont critiqué, mais au début de cette saison, on a vu que l’entraîneur argentin n’avait pas tort et que il posait les fondations de ce nouvel Atleti. Maintenant, il a été prouvé avec ce pas en avant que les joueurs qui sont arrivés nouveaux comme Joao Félix, Marcos Llorente, Felipe ou Mario Hermoso, entre autres, et qu’ils signent de très bonnes performances en ce début d’année.

De retour dans l’avion sportif, la performance de l’équipe est brillante. Simeone a proposé un style de jeu plus offensif qu’il avait utilisé pour le fan de l’Atlético ces dernières années. C’était ce qu’on lui demandait depuis des années et Cholo lui-même a commencé les saisons en essayant de faire attaquer davantage son équipe, mais comme les résultats n’arrivaient pas, il a fait demi-tour et est revenu se concentrer sur cette facette défensive qui lui a également donné des triomphes.

De l’incertitude de ces cours, il est venu à vouloir marquer le premier et aller immédiatement après pour le second. L’équipe ne ferme plus et attend quelques contre; maintenant il essaie de continuer à contrôler le jeu. Cette attitude est également basée sur le pas en avant que Joao Félix a franchi et l’arrivée d’un footballeur avec la capacité de marquer de Luis Suárez. De plus, ceux qui sont avec Cholo depuis des années, comme Koke, Saúl, Correa, Carrasco et compagnie, se sont parfaitement adaptés à cette nouvelle idée que Simeone veut capter sur le terrain.

Il est également vrai que la pensée offensive a un peu plus négligé la zone défensive. Maintenant Atlético risquer plus et s’adapter plus, a pu le vérifier en Ligue des champions, où en trois matches ils ont encaissé sept buts. Dans la Ligue de Santander, pour sa part, Jan Oblak a boulonné et ils n’ont marqué que deux buts en sept matchs que l’équipe rojiblanco a disputés. Malgré cela, les footballeurs continuent transmettre confiance et bons sentiments dans pratiquement tous les affrontements qu’ils ont joués au cours de ce cours.

Avec ces prémisses, il est clair que L’Atlético de Madrid a de nouveau grimpé d’un cran dans le cadre de la compétitivité après l’avoir téléchargé l’année de la transition, où ils se sont retrouvés sans titre. L’intention est de maintenir le niveau pour le reste de la saison et continuer à obtenir des résultats pour pouvoir répéter l’exploit de 2014 ou, au moins, être là jusqu’à la dernière ou avant-dernière journée de match comme il l’a fait dans les autres saisons où Cholo a été le chef d’équipe.