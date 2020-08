Lors de la première possession offensive des Clippers du cinquième match contre les Mavericks, Paul George est sorti d’un écran, a attrapé une passe de Kawhi Leonard et s’est mis au travail. Il a créé la séparation et a tiré avec confiance sur un sauteur.

Rien que le fond du filet.

Ce swish a semblé servir d’expiration massive pour George, qui a entendu les blagues sur le passage de “Playoff P” à “Pandemic P” après avoir marqué 34 points sur 10 des 47 tirs depuis le terrain (21,2%) dans les trois précédents. jeux de cette série. Il a éclipsé ce total en seulement 25 minutes de travail mardi soir, marquant un record d’équipe de 35 points lors de la victoire 154-111 des Clippers.

Le retour en forme de George ne consistait pas seulement à voir le ballon aller dans le panier. Dans son entretien d’après-match avec Jared Greenberg de TNT, George a admis qu’il avait été dans un «endroit sombre» mentalement et émotionnellement. Il a dit plus tard qu’il avait parlé avec le psychiatre de l’équipe et qu’il se sentait plus comme lui-même avant le cinquième match.

“Je n’étais vraiment pas là. J’ai vérifié”, a déclaré George à Greenberg. “Ces derniers matchs, c’était juste difficile. Criez aux gens qui se tenaient derrière moi, c’était dans mon coin, la positivité, mes coéquipiers, ma famille, mes amis, tout le monde. Merci à tous ceux qui m’ont contacté J’étais juste dans un mauvais endroit.

“J’ai trouvé mon chemin. Je suis de retour. J’attends avec impatience le reste de cette course.”

Il y avait un effort concerté de la part des Clippers pour faire rouler George tôt. Le six fois All-Star avait 18 points en première mi-temps sur 8 tirs sur 12, et il a marqué à tous les niveaux: dans la peinture, à partir du milieu de gamme et au-delà de la ligne des 3 points. Il a aidé Los Angeles à prendre une avance de 24 points en direction des vestiaires et, contrairement au match 4, les Clippers n’ont jamais permis aux Mavericks de combler l’écart alors qu’ils se dirigeaient vers une avance de 3-2 dans la série.

«Je pensais que nous avions créé l’énergie», a déclaré George. “Je suis arrivé avec cet état d’esprit que c’est Staples (Centre). Nous sommes chez nous. L’endroit est plein à craquer. J’ai vraiment dû me soulager pour me lever. Mais je pensais que toute l’équipe avait pris ça, et nous avons couru avec il.”

Les Clippers ont établi quelques records de franchise dans la victoire, y compris la plupart des points dans un match éliminatoire (154), la plupart des buts sur le terrain dans un match éliminatoire (53) et la plupart des 3 points dans un match éliminatoire (22). Leonard avait un 32 points efficace. Montrezl Harrell a fourni une énergie incroyable sur le banc. La défense de l’équipe sur Luka Doncic a été beaucoup améliorée. Tout a cliqué et Los Angeles a montré pourquoi il était considéré comme un véritable prétendant au titre tout au long de la saison 2019-20.

Mais le plus grand développement a été que George se redécouvre. Cette version de PG-13 – à la fois le joueur et la personne – est ce dont les Clippers auront besoin pour gagner un championnat.

Comme George l’a appris, l’environnement de «bulle» de la NBA est loin d’être normal. La menace du nouveau coronavirus, le combat en cours pour l’égalité raciale, l’intensité des séries éliminatoires – il peut être facile pour les joueurs de perdre de vue l’importance de la santé mentale. Cela ne devrait vraiment pas être une surprise que même l’une des meilleures stars de la ligue n’ait pas réussi à s’ajuster dans ces circonstances.

Maintenant, après avoir fait un énorme pas dans la bonne direction, la clé pour George est de rester sur cette voie. Les Clippers n’ont pas besoin de lui pour être autre chose que lui-même.