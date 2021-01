Le jazz de l’Utah ils battent leur record de triples, en ajoutant 25, lors de la victoire en tant que visiteurs sur les Milwaukee Bucks (118-131), lors d’une journée NBA, au cours de laquelle les Los Angeles Clippers ont de nouveau subi un effondrement dans le dernier quart de leur match contre les Warriors renaissants Golden State, avec le meneur Stephen Curry, comme une grande figure.

Le garde Donovan Mitchell a marqué 32 points pour le Jazz, qui a marqué 25 des 53 3 points, a cassé une séquence de deux défaites et est également devenu le première équipe de l’histoire de la NBA à avoir cinq joueurs avec au moins quatre triples dans le même parti.

Les joueurs de l’Utah qui ont fait au moins quatre triples étaient l’attaquant Royce O’Neale (6 sur 8), le meneur Mike Conley (5 sur 10), garde de réserve Jordan Clarkson (5 sur 12), Mitchell (4 sur 9) et l’attaquant croate Bojan Bogdanovic (4 sur 10).

Pour les Bucks, l’attaquant grec Giannis Antetokounmpo a marqué 35 buts en tant que meilleur buteur, mais sans cette fois, ils pourraient donner la victoire à l’équipe de Milwaukee, qui a perdu pour la première fois dans leur peloton (4-1).

Les Houston Rockets avaient également des triples comme meilleure arme d’attaque et avec 22 – le meilleur record de la saison – ils ont roulé 132-90 à la magie décimée d’Orlado.

Le jeune centre Christian Wood avec un double-double de 22 points et 15 rebonds -Il était à égalité pour la meilleure note individuelle-, il a terminé en tant que leader des Rockets (3-4), qui a brisé une séquence de deux défaites consécutives, et avait six joueurs avec des chiffres à deux chiffres.

Curry a contribué un double-double de 38 points et 11 passes qui ont aidé les Warriors à effectuer un retour contre les Angeles Clippers, qu’ils ont vaincus par 115-105, dans un duel d’équipes de la division Pacifique.

Les Warriors traînaient de 21 points à la fin du troisième quart-temps, mais Curry en a marqué 19 au cours de cette période et placé Golden State à six à entrez les 12 dernières minutes d’action.

La quatrième période a permis aux Warriors (5-4) d’être encore plus spectaculaires et Ils ont terminé avec un partiel 34-18.

La victoire des Warriors, qui ont déjà un record de victoires jusqu’à présent cette nouvelle saison, leur a permis de briser la séquence de quatre défaites consécutives qu’ils avaient eues contre les Clippers, qui deux nuits auparavant avaient gagné dans le même scène du Chase Center, San Francisco.

Depuis le début de la saison dernière, et y compris les éliminatoires, les Clippers ont perdu huit matches, le plus en NBA, alors qu’ils menaient d’au moins 15 points, quelque chose qui star avant Kawhi Leonard Il a dit qu’il devait “finir” s’ils veulent être une équipe championne.

L’attaquant de puissance Jayson Tatum a marqué 32 points en tant que leader des Boston Celtics, qui a battu les Wizards de Washington 116-107 pour la quatrième victoire consécutive. meilleure séquence actuelle en NBA cela leur a laissé 7-3, le troisième meilleur de la Conférence Est.

Alors que le gardien Bradley Beal, qui a contribué 41 points, et huit rebonds était une fois de plus le leader des Wizards, après que lors du match précédent, contre les Sixers de Philadelphie, il avait marqué 60 points, sa meilleure note en tant que professionnel, et égalé celle de la franchise.

L’attaquant Gordon Hayward a marqué 26 points en tant que meilleur buteur des Charlotte Hornets, ce qui a vaincu les New Orleans Pelicans 110-118 sur la route, dans le jeu qui avait les frères Lonzo et LaMelo Ball comme protagonistes, étant le premier dans lequel ils se sont affrontés en tant que professionnels.

Les deux ont été sélectionnés parmi les trois premiers du tirage au sort des universités pour le quatre dernières années.

LaMelo, choisi troisième au tirage au sort universitaire 2020, en tant que réserve, a passé la meilleure nuit, après être resté aux portes d’un triple-double après avoir réalisé 12 points, 10 rebonds, neuf passes décisives et un retour avec les Hornets.

Tandis que son frère aîné, Lonzo, a commencé avec les pélicans, mais il n’a pas eu la même inspiration et a perdu le duel en restant avec seulement cinq buts, trois passes décisives, deux rebonds, une reprise de balle et un dunk.

Le tireur canadien Shai Gilgeous-Alexander a marqué 25 buts en tant que meilleur buteur pour l’Oklahoma City Thunder, qui a battu les New York Knicks 89-101 à l’extérieur, brisant une séquence de trois victoires consécutives.

Les Angeles Lakers décimés (7-3) ont souffert avant de battre les Chicago Bulls 117-115, mais encore une fois l’attaquant vedette LeBron James a fait la différence en contribuant 28 points, sept rebonds et six passes et son équipe reste le leader de la Conférence Ouest.

Dans d’autres résultats de la journée, Detroit a battu Phoenix en prolongation 110-105, Memphis a battu Brooklyn 115-110 et Toronto a battu Sacramento 123-144 sur la route.