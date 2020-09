Les Los Angeles Clippers tenteront de reproduire leur performance dominante dans le premier match lorsque leur demi-finale de Conférence Ouest avec les Denver Nuggets reprendra samedi dans la bulle de la NBA près d’Orlando.

Kawhi Leonard a marqué 19 de ses 29 points en première mi-temps alors que les Clippers battaient les Nuggets 120-97 dans le match d’ouverture de la série jeudi. Leonard, qui s’est reposé au quatrième quart, s’est connecté sur 12 des 16 tirs du sol.

Lui et les Clippers ont pris le contrôle du concours au deuxième quart en construisant un coussin de mi-temps de 18 points. Ils ont continué à le verser au troisième trimestre, maintenant les Nuggets à 16 points sur la période.

“Le premier quart-temps a été formidable parce que j’ai aimé le rythme avec lequel nous avons joué à l’attaque. Le ballon bougeait et nous jouions l’un pour l’autre”, a déclaré l’entraîneur de Denver Michael Malone, dont l’équipe était même à 31-31 après le match. ouverture 12 minutes. “Et j’ai senti alors qu’ils commençaient à construire une avance et (se retirant), nous avons recouru à zéro passe, une passe et nous nous sommes contentés de tant de trois. Nous n’avons mis aucune pression sur leur défense.”

La fatigue était également un problème pour les Nuggets. Gagner leur série de sept matchs contre les Utah Jazz au premier tour mardi a apparemment eu des conséquences néfastes.

“La réalité est que nous avons eu un jour pour nous préparer”, a déclaré l’attaquant des Nuggets Paul Millsap, qui a récolté 13 points, neuf rebonds et trois interceptions lors du match 1. “Excuse ou pas, pas d’excuse. C’est ce que c’est. Mais ce sont les cartes. nous avons été traités. … Alors maintenant, nous devons comprendre, remettre nos jambes sous nous, nous devons nous reposer les gars et nous devons sortir avec une meilleure énergie lors du prochain match. “

Nikola Jokic a mené les Nuggets avec 15 points. Jamal Murray a été limité à 12 points après avoir obtenu une moyenne de 31,6 dans la série contre le Jazz et marqué 50 points dans deux concours et 42 dans un autre. Murray a réussi 5 tirs sur 15, dont 2 sur 8 sur 3 points, avec six passes décisives en 33 minutes.

Les Clippers ont dépassé les Nuggets de 57,1% à 42,2%.

“Nous ne pouvons pas essayer de jouer en tête-à-tête contre un Paul George, un Kawhi Leonard et un Patrick Beverley”, a déclaré Malone. “Ils sont trop bons. Nous devons faire confiance à la passe, nous devons faire confiance à nos coéquipiers, les déplacer côte à côte et chercher à attaquer.”

Aucun joueur n’a été plus attaqué que Leonard, qui marque en moyenne 32,3 points par match en séries éliminatoires. Il a marqué au moins 29 points dans chacun des sept matchs éliminatoires, dont 32 ou plus en cinq matchs consécutifs au premier tour contre les Mavericks de Dallas.

“J’ai été très chanceux de faire des tirs jusqu’à ce point, mais (mon) état d’esprit est de jouer la défense”, a déclaré Leonard, qui tire à 56,2% du sol en séries éliminatoires.

George a ajouté 19 points et sept rebonds. Marcus Morris Sr. a eu une autre sortie solide, marquant 18 points sur 7 tirs sur 10, dont 4 sur 5 sur 3 points.

“Il a fait du bon travail en jouant la défense, en rebondissant le ballon, en faisant un excellent travail sur les interrupteurs”, a déclaré Leonard à propos de Morris. “Il a réalisé des tirs ce soir, quelques gros plus tôt, qui ont renforcé notre confiance et nous ont donné l’avantage. Donc, il est très constant.”

– Médias au niveau du champ