Les grands clubs qui vont composer la Super League européenne sont très calmes avec la lettre envoyée par la FIFA et signé par le reste des confédérations condamnant les démarches que prend la compétition pour voir le jour à partir de 2023. Pas en vain, beaucoup d’entre elles célèbrent enfin avoir l’attention et le respect des grands acteurs du football mondial, après avoir été barré ceci compétition comme “barre de draft à cinq heures du matin”.

La FIFA, qui a dû envoyer cette lettre en raison de la pression de ses confédérations – en particulier de l’UEFA -, veut avoir une attitude constructive envers ce nouveau panorama du monde, tandis que la plus haute organisation européenne est beaucoup plus agressive car elle estime que la Super League peut détruire un panorama dominé par la Ligue des champions.

La rencontre publique entre Florentino Pérez et Andrea Agnelli -Président de la Juventus- parler, entre autres, de la Super League a causé les confédérations obligent la FIFA à décider de la nouvelle compétition. Infantino, président de la plus haute instance du football mondial, a dû offrir une position vraisemblablement ferme sous la pression des seuls à pouvoir déplacer sa chaise.

Cette déclaration a plusieurs lectures pour certains grands clubs qui sont très calmes car ce qui est dit dans cette lettre “sont de grandes illusions irréalistes”, comme l’admettent des sources proches de la Super League. Dans la lettre, il y a une menace que personne ne voit possible d’exécuter. «À tout club ou joueur impliqué dans une telle compétition, en conséquence, Vous ne serez pas autorisé à participer à une compétition organisée par la FIFA ou sa confédération respective», Lit la lettre de la compétition mondiale maximale.

Dans la Super League, ils pensent que tout s’adresse à une bombasse et que la lettre cela obligera l’UEFA et la FIFA à s’asseoir avec les grands clubs pour négocier une sortie paisible avant que ces derniers ne suivent les traces qui ont eu lieu il y a deux décennies avec l’Euroligue de basket-ball. La FIFA est très consciente de ces événements où la plus haute fédération mondiale ne pouvait pas arrêter une idée qui présente certaines similitudes.

Alors que les clubs de la Super League fuyaient vers The Times, la nouvelle compétition aurait 15 associés fondateurs avec six équipes britanniques, trois italiens, trois espagnols, deux allemands et un français, en plus de cinq équipes qui ils seraient invités par une série de modèles tels que l’histoire européenne, le type de marché et la représentativité. Sans aller plus loin, les noms qui sont traités sont Ajax, Porto, Fenerbahçe, Zenit ou Olympiakos pour la première édition avec un total de 20 participants répartis en deux groupes.

Qu’arrivera-t-il aux champions?

Les grands clubs n’envisagent en aucun cas d’abandonner leurs ligues nationales, mais espèrent plutôt étendre leur effectif au-delà de 25 joueurs pour pouvoir assister à toutes les compétitions. La principale question qui reste est de résoudre ce qui serait une compétition avec autant de charme et d’histoire que la Ligue des champions.

L’option que voient les grands clubs – comme l’a révélé Rummenigge – est de revenir au format traditionnel et faire sortir un champion en cinq matches dans une seule ville. L’UEFA aurait un mois pour faire cette édition de la Ligue des champions qui se jouerait en un seul match dans une ville qui paie des frais élevés pour avoir le meilleur football du continent à votre disposition. Les 20 clubs de Super League seraient classés et l’idée est que toutes les équipes qui atteignent les quarts de finale de la Ligue Europa et les demi-finales de la Ligue de conférence complètent la compétition.

Les cartes commencent à être sur la table. Une longue négociation se profile entre les grands clubs européens et l’UEFA avec la FIFA comme arbitre neutre. N’oublions pas que l’organisme de Gianni Infantino veut promouvoir sa propre Coupe du monde des clubs élargie à partir de 2022 et pour cela, ils devront céder pour avoir les grands clubs européens de leur côté, sinon la compétition sera un échec complet.

La pandémie de coronavirus s’est accélérée, et en quoi, la volonté des grands clubs de devenir plus rentables. La seule façon de continuer à maintenir votre train à dépenses élevées est d’obtenir une forme de revenu où il n’y a pas d’intermédiaires. L’UEFA s’est enrichie pendant des décennies de la bonne foi des clubs qui recherchent désormais chaque centime. C’est maintenant à leur tour de s’asseoir pour négocier s’ils ne veulent pas que ceux qui soutiennent l’entreprise prennent une décision unilatérale d’indépendance.