Les clubs de signature (Fertiberia – Asociación Atlética Avilesina, Cangas Aventura-La Llongar, Los Cuervos de Pravia, Rapidos-Jaire Aventura, Villaviciosa El Gaitero, Canoë El Sella, SCD Ribadesella, Los Albiones de Navia, Piraguas Sirio, Naútico Ensidesa et La Ribadesa -Oviedo Kayak) se disent “abandonnés” depuis longtemps, ainsi que “discriminés” dans les appels aux subventions publiques, suppression des divisions dans les subventions de club, tout en restant dans d’autres sports “et en coupant l’aide à notre Fédération”, argumentent-ils. Dans le même temps, ils affectent la «situation économique grave» dont ils souffrent, car ils s’attendaient à avoir des aides publiques pour faire face aux dépenses de 2020.

De même, la quasi-totalité des clubs de la région, soit plus d’une dizaine d’entités, sont «blessés» par le manque d’intérêt du Gouvernement de la Principauté pour le lancement d’un plan régional de technification “Que nous valorisons le canoë asturien et nous permettons de retrouver l’hégémonie perdue face au reste de l’Espagne.” Et si cela ne suffisait pas, ils se sentent «irrités par l’obsession permanente de l’investissement dans les stations de ski asturiennes».

Également, “inquiet«Pour la santé des athlètes, qui ne peuvent pas utiliser les installations pour se changer et se laver après l’entraînement. Des clubs concernés, ils considèrent que toutes les décisions que prend le Gouvernement de la Principauté en matière sportive “sont prises par ignorance et par manque d’intérêt pour le canoë”.

À la lumière du panorama actuel, la plupart des clubs des Asturies ont pris la décision d’éliminer “toute promotion de Sports Asturiano et Asturias Paraíso Natural” de leurs réseaux sociaux et aussi du matériel des clubs eux-mêmes, considérant “que le retour du” parrainage “que nous donnons c’est plus que le soutien que nous apporte la Principauté ».

En revanche, ils demandent une rencontre urgente avec le Président de la Principauté, Adrián Barbón, et avec la directrice générale des sports, Beatriz Álvarez Mesa. Et enfin, ils réclament également une augmentation de la contribution économique destinée à la promotion du sport, de l’activité physique et à la promotion des sports de masse.