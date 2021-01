En principe, un nouvel organigramme sera configuré, composé d’une majorité d’athlètes représentatifs des deux clubs de Canguayan, pour un fonctionnement interne. Au cours de l’exercice en cours 2021, Juan Manuel Redondo, plus connu sous le nom de «Juani», sera en charge de l’entité, en tant que président, qui dirige le Club Piragüas Sirio depuis près de deux saisons, depuis fin 2018. Cela comptera pour la direction avec l’aide d’Alfonso Vivero Fernández, “Oki”, chef du Club Piraguas La Llongar-Cangas Aventura ces dernières années.

El Sirio de Cangas de Onís a commencé sa carrière en tant que club dans les compétitions pygmées en 1969, à ces premiers stades sous le pavillon de l’Organisation espagnole de la jeunesse (OJE), dont le coordinateur dans l’ancienne capitale de l’Espagne était Manuel Moro, À propos, Son prénom était Pelayo-OJE, dirigé par Ricardo Alonso González, aux côtés de Manolo Coro, Paco Granda, Ramón Hevia et Pedro Antonio Carrio, qui ont été rejoints peu après par Ramonin Vega («Monchi»), Alejandro Suarez Antón ( “Jandri”) et Tino Pérez Mauricio, entre autres. Bien sûr, en 1971, il a été rebaptisé Club Sirio, à la suite d’un accord de collaboration avec une marque de papier peint du syndicat de la décoration.

Pour sa part, le Club Piraguas La Llongar, fondé par Ramón Blanco Trespando, avec un petit groupe d’amis, en 1990 – en réalité il est devenu une spin-off de Sirio – s’est démarqué lors des récentes campagnes avec une génération d’enfants qui marchent sur forte dans le monde du kayak, comme Alberto Plaza Sagredo, Emilio Fernández ou Javier Sánchez, entre autres. Dans ses rangs, l’international Kiko Vega Suárez a été forgé, qui a triomphé pour la première fois dans la descente internationale de Sella en défendant les couleurs de cette équipe canadienne, en 1995, dans la modalité K-1, bien que plus tard il la gagnerait dans trois autres. éditions.

Retour “à la maison” par Luis Amado

Luis Amado Pérez Blanco a signé en décembre dernier pour le Club Piraguas Sirio, de Cangas de Onís, entité à laquelle il revient après douze saisons, depuis 2009, à la Société culturelle et sportive de Ribadesella, où il a récolté de grands résultats en couple , en modalité K-2, avec Miguel Llorens López de Rio de Janeiro. Désormais, sur le Sirius, il concentrera initialement son cours sur le K-1, stationnant le vaisseau de l’équipe à ce moment. “Oui, l’idée c’est le K-1, pour l’instant”, a déclaré le kayakiste international.

Luis Amado Pérez Blanco et Miguel Llorens López ont réalisé leur meilleure année de canoë, en K-2, en 2018, remportant la médaille de bronze au marathon mondial, à Prado Vila Verde (Portugal). De même, ils ont remporté l’or au Championnat d’Espagne de marathon et à la Coupe d’Espagne de la même spécialité; quatrième de la descente internationale de Sella et huitième du marathon européen, organisé à Metkovit (Croatie). De plus, en SS-1, Luis Amado a terminé deuxième en Espagne en surfki et a terminé onzième du championnat d’Europe de Villajoyosa.

En 2019, Luis et Miguel ont pris la cinquième place du championnat d’Europe de marathon et ont été exclus de la Coupe du monde en n’ayant pas obtenu une place dans la sélection qui s’est déroulée dans les eaux galiciennes. Et en 2020, il n’y a pratiquement pas eu de compétitions en raison de la pandémie de Covid-19. Le pagayeur de Labra (Cangas de Onís) sera l’un des paris fermes du tout nouveau Sirio-La Llongar, en l’absence d’autres nouveaux ajouts en cours d’élaboration, face à 2021.