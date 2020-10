Le lien entre les bookmakers et le football professionnel espagnol est en grave danger après les mesures que le ministre de la Consommation, Alberto Garzon annoncera les 25 clubs qui ont parrainé ce type d’entreprise. Cette mesure d’asphyxie peut entraîner des pertes de 90 millions d’euros, à un stade où, en raison de la crise du coronavirus, les clubs sont dans une situation précaire et en manque de revenus.

Dans la lettre, envoyée aux clubs qui ont un contrat en cours avec les bookmakers, une résolution de l’obligation est pressée avant le 30 juin 2021, une date à laquelle le ministre de la Consommation souhaite que la compétition de football professionnel en Espagne soit «propre» des entreprises de paris, un secteur qui représente environ 1,4% du PIB espagnol.

En Espagne, les clubs de football vont de pair avec les bookmakers dans leur intégralité, sauf pour la Royal Society. L’équipe basque a consulté ses partenaires en 2018 et depuis, elle a résisté à la signature de contrats de ce type. Les autres, tant en première qu’en deuxième division, ont signé un accord plus ou moins récent avec le secteur des paris.

La Liga a même le bookmaker depuis 2014 Sportium comme l’un de ses sponsors, comme ils se vantent sur leur site Web. Le président de l’employeur, Javier Tebas, analysa la décision de Garzón. «Il est vrai que le monde du jeu est un monde sauvage et que il devrait être réglementé, mais pas interdit », a-t-il affirmé, en même temps qu’il considérait que la décision avait “une certaine démagogie” et “contradiction”.

Les clubs “ boivent ” du parrainage de paris

Aujourd’hui, de nombreux clubs ont un bookmaker comme sponsor principal. Ainsi les choses, Cadix a récemment signé un accord avec Dafbet, et Betis et Espanyol, le principal candidat à être promu Primera, avec Betway, un bookmaker qui dirige également le sponsoring de Levante et Alavés. Comme eux, Grenade –Winamax–, Valence –Bwin-, Séville et Gérone –les deux Marathon Bet– portent le sponsoring de paris sur le torse de leurs maillots, donc au vu de ce que Garzón a commandé, ils doivent résilier leurs contrats.

Ce sont les clubs qui ont les principaux sponsors de paris, mais seul le Real a refusé de compter sur les bénéfices d’un accord de cette ampleur. Dans les manches des chemises ou des pantalons des équipes il est plus que d’habitude de voir des bookmakers annoncés, et certains aiment Le Real Madrid, qui n’a pas ce parrainage visuel, il bénéficie d’un accord avec Codere en tant que bookmaker officiel du club. Le Barça, pour sa part, a signé un accord avec 1XBET en tant que partenaire mondial.