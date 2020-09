Deux des équipes les plus en vue du baseball devraient se rencontrer dans une série inter-ligues à partir de mardi.

Qui aurait deviné que ce serait entre les Mariners de Seattle et l’hôte des Giants de San Francisco?

Il y a trois semaines, le 17 août, les Mariners avaient une fiche de 7-17, un demi-match devant Boston pour le pire bilan de la Ligue américaine. Les Giants avaient une fiche de 8-16, un match au-dessus de Pittsburgh, qui était dans la cave de la Ligue nationale.

Les temps ont changé.

Les Mariners ont la plus longue séquence de victoires actuelle dans les majeures en six matchs et en ont remporté 11 sur 14 pour passer à 19-22, à seulement deux matchs de la deuxième place de Houston dans l’AL West ainsi que deux matchs derrière les Yankees de New York. pour la dernière place aux éliminatoires de l’AL avec 19 matchs à jouer.

“Nous avons juste peur de nous améliorer chaque jour”, a déclaré le manager des Mariners Scott Servais à propos de son club jeune et en pleine reconstruction. “Vous devez d’abord arriver à .500, et nous n’en sommes pas encore là. Nous apprenons juste à nous connaître tous les jours. Nous allons sur la route et affrontons deux équipes dont nous savons très peu Giants and the Arizona Diamondbacks). Ce sera un voyage vraiment difficile, et nous avons hâte d’y être. Mais ce groupe n’a peur de rien. “

Les Mariners ont terminé lundi un balayage de quatre matchs des Rangers du Texas en visite avec une victoire de 8-4. Dylan Moore a réussi un circuit et a conduit en quatre points, et Marco Gonzales n’a accordé que deux points sur quatre coups sûrs en sept manches, sans marches et sept retraits au bâton.

“Vous voyez un éclat de confiance de la part d’une grande majorité de cette équipe qui se sent enfin à l’aise et se sent comme si elle avait une bonne routine dans la cour des grands”, a déclaré Gonzales. “Nous partons à la recherche de victoires. Nous sommes un groupe très uni et le sommes depuis le premier jour. Je suis impatient de voir ce que cette dernière étape nous réserve, car nous jouons un excellent baseball en ce moment.”

Les Giants (21-21) ont utilisé une course de 13-5 pour remonter à .500 pour la première fois depuis qu’ils étaient 5-5 le 2 août.

Le droitier Kevin Gausman, qui a retiré neuf buts en six tours de batte lundi lors d’une victoire de 4-2 contre l’Arizona, avait fait ses valises à la date limite des échanges, mais a fini par rester avec les Giants.

“C’était la chose malheureuse”, a déclaré Gausman. “Je devais en quelque sorte déballer mes affaires, mais ce n’est pas grave. J’étais vraiment contente d’être de retour ici. … Plus que tout, je me sens en confiance dans notre équipe.”

Darin Ruf, qui est entré dans le match lundi en quatrième manche après le départ d’Alex Dickerson en raison d’une blessure au genou, a frappé un simple de deux points pour réussir une sixième manche de quatrième manche.

“C’est gratifiant”, a déclaré le manager des Giants Gabe Kapler. “Cela témoigne certainement du combat que ce club a. Nous pouvons revenir en arrière de quelques semaines et trouver des pertes assez déchirantes. Ces gars-là sont résistants. Ils rebondissent après ces pertes, ils rebondissent après des déficits en jeu. Je pense le caractère de cette équipe continue de briller. “

Le droitier recrue Ljay Newsome (0-0, 2,57 MPM) devrait faire son deuxième départ dans la ligue majeure pour les Mariners à la place de Taijuan Walker, qui a été échangé à Toronto avant la date limite. Newsome n’a pas encore affronté San Francisco.

Les Giants devraient contrer avec le droitier Logan Webb (2-3, 4,71 MPM), qui affrontera les Mariners pour la première fois. Webb vient de sortir des sorties difficiles consécutives dans lesquelles il a accordé un total de neuf points en neuf manches.

– Médias au niveau du champ