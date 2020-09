L’équipe de football de Washington a annoncé la libération du demi-offensif vétéran Adrian Peterson, les laissant avec un tableau de profondeur beaucoup plus jeune.

La recrue de troisième tour Antonio Gibson, le choix de quatrième tour de 2019 Bryce Love et les acquisitions d’agents libres Peyton Barber et JD McKissic joueront maintenant pour Washington. C’est un mélange intéressant de joueurs, mais un gars en particulier se démarque, en particulier à des fins de football fantastique.

Gibson était déjà une perspective intrigante à l’approche de la saison, mais a reçu un coup de pouce massif au cours des derniers mois. Washington a publié Derrius Guice plus tôt pendant l’intersaison, et maintenant que Peterson est parti, il n’y a pas de joueurs notables devant Gibson.

La raison pour laquelle Gibson est intéressant est qu’il s’est principalement aligné sur un récepteur large à Memphis. Il a même travaillé au NFL Combine en tant que receveur. Mais Washington l’a nommé porteur de ballon, et il est clair que l’équipe veut l’utiliser comme une menace de réception hors du champ arrière.

S’adressant à Josina Anderson d’ESPN, Peterson a clairement indiqué que Washington aimait vraiment Gibson.

“Regardez, (Antonio) Gibson est un sacré talent”, a déclaré Peterson à Anderson. “Ce système lui va vraiment bien. Je sens que je peux aussi faire ce style de poney, plus en tant que receveur. Nous y travaillions tous, mais ils veulent vraiment qu’un gars principal le fasse et ils ont repêché Gibson pour cela.”

Ces commentaires de Peterson confirment essentiellement ce que beaucoup supposaient déjà. Mais avec les ébauches de football Fantasy qui se déroulent maintenant, c’est bien d’avoir un peu plus de confirmation.

Quant à Gibson, il sera intéressant de voir quel type d’impact il est capable d’avoir en tant que recrue. L’entraîneur-chef Ron Rivera a attiré l’attention de certaines personnes plus tôt pendant l’intersaison en comparant Gibson à la star des Panthers, Christian McCaffrey.

“Il est un peu plus grand que Christian, mais il a un ensemble de compétences comme Christian”, a déclaré Rivera en avril. “Il a montré une certaine flexibilité de position en jouant dans la machine à sous. Il a montré une certaine flexibilité de jouer dans le champ arrière. Je pense qu’ils ont même couru un Wildcat avec lui, avec lui étant le centre prenant des clichés directs. Donc, c’est un jeune footballeur très polyvalent qui nous pensons vraiment que ce sera un gars qui pourra entrer sur le terrain pour nous tôt et contribuer. “

Avance rapide six mois plus tard et Gibson est dans une bien meilleure position.