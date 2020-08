Josh Hader n’avait pas besoin de dire grand-chose sur le boycott par les Bucks de leur match éliminatoire mercredi soir. Mais le fait que le All-Star des Brewers ait prononcé les bons mots et les ait prononcés si haut et fort en faisait une voix incontournable réagissant à la fusillade policière de Kenosha, Wisconsin, sur Jacob Blake.

«C’est un stand énorme. C’est plus que du sport, et ils l’ont montré. Il ne s’agit pas du jeu. C’est plus que ça », a déclaré Hader à propos de l’équipe NBA de Milwaukee ayant décidé de ne pas jouer contre Orlando, avant que son équipe de la MLB ne fasse de même pour préparer son match contre les Reds.

FAGAN: Écoutez avant de réagir à la participation des joueurs de la MLB pour protester

«C’est un moment où nous devons vraiment ne pas rester silencieux et montrer et renforcer nos voix. C’est quelque chose dont nous devons continuer à parler », a ajouté Hader.« C’est quelque chose qui ne peut pas rester silencieux et ce n’est rien que nous pouvons simplement mettre derrière nous. C’est quelque chose pour nous tous, nous devons continuer à exprimer et à faire la lumière sur cette situation que nous avons parce que c’est un gros problème.

Pour ceux qui se souviennent des tweets racistes et homoohobes écrits par Hader, 17 ans, qui ont refait surface lors du All-Star Game 2018, ces mots pourraient susciter un certain scepticisme. Ce n’est pas une surprise, étant donné que ses excuses réfléchies il y a deux ans n’ont pas non plus été totalement acceptées.

Voici ce que disait alors un Hader de 24 ans: “J’étais immature et évidemment j’ai dit des choses qui étaient inexcusables. Cela ne reflète pas qui je suis en tant que personne aujourd’hui.”

Alors, que penser de Hader en disant ce qu’il a fait à 26 ans? Les conversations qu’il appelle maintenant pourraient ne pas convenablement s’intégrer dans le climat actuel de “annuler la coupe” malsaine, où la voix de Hader ne devrait jamais être considérée comme authentique. Mais quand toute la puprose des boycotts et des manifestations est de créer le changement, Hader est une preuve inspirante que les gens peuvent grandir, apprendre et désapprendre.

Hader connaît une saison raccourcie exceptionnelle sur le terrain. Il mène les majors avec ses sept arrêts. Il a réussi 13 frappeurs en neuf apparitions, ne permettant aucun coup sûr ni de points mérités, avec un WHIP microscopique de 0,536 pour égaler son 0,00 ERA.

Il y a deux ans, Hader était un enfant profitant de son évasion de deuxième année en introduisant son appareil de chauffage, l’une des balles rapides les plus méchantes du jeu. En 2020, il est un jeune vétéran à part entière des Brewers, avec Christian Yelich.

Hader a dit des choses odieuses et haineuses dans le passé. Mais il est reconnu avec sa plus grande puissance sur le monticule, cela s’accompagne d’une plus grande responsabilité lors de la descente. Si Hader peut se développer pour devenir un meilleur lanceur plus complet, il devrait crier qu’il peut également devenir une bien meilleure personne.

Il ne fait aucun doute que Hader a mûri, encore plus depuis qu’il s’excusait il y a deux ans. Sa voix a plus de résonance que d’autres athlètes à Milwaukee et au-delà qui n’ont jamais eu de pensée raciste parce qu’il rappelle qu’il y a toujours un espoir de changement.

Il n’est peut-être pas facile pour certains de penser à aimer Hader, et ce n’est pas grave. Mais ce qu’il a dit mérite notre attention, et cela devrait également être accompagné de notre respect.